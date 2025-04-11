4月18日(金)より「『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』×アイナ・ジ・エンド」とのコラボキャンペーン開催！カラオケコラボルームが東京・大阪にOPEN!!
◆キャンペーンサイトはこちら ： https://shop.joysound.com/campaign/mononoke-movie_ainatheend/
株式会社エクシングの子会社で、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード(本社：東京都港区、代表取締役社長：小林克章)は、2025年4月18日(金)から2025年6月30日(月)までの期間中、「『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』×アイナ・ジ・エンド JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」と題し、JOYSOUND池袋西口公園前店(東京)・JOYSOUNDなんば戎橋店(大阪)の2店舗にカラオケコラボルームをオープン！また、JOYSOUND直営店65店舗にて、オリジナルノベルティ付きコラボドリンクを展開します。
カラオケコラボルームは、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』と「アイナ・ジ・エンド」の世界観で彩られ、ファンには堪らない空間となっております。
コラボドリンクは、『劇場版モノノ怪』登場人物の「薬売り」「神儀」「時田フキ」「大友ボタン」「坂下」の5種と、アイナ・ジ・エンドさんが歌う主題歌「花無双」をイメージした全6種をご用意します。注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルノベルティ【第１弾ポストカード全9種/第2弾コースター全12種】の中からランダムで1枚プレゼントします。また一部店舗ではドリンクのテイクアウト販売も実施！
更に、カラオケ利用＋映画チケット提示キャンペーンとして、『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』のチケット(ムビチケ、電子チケット、半券等)をカラオケご利用の受付時にご提示いただくと、オリジナルポストカードを1枚プレゼントします！
この機会をお見逃しなく、JOYSOUND直営店のコラボキャンペーンをお楽しみください！
「『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』×アイナ・ジ・エンド」
JOYSOUND直営店コラボキャンペーン概要.
◆実施期間 ： 2025年4月18日(金)から2025年6月30日(月)
※キャンペーン開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます
◆キャンペーンサイトはこちら ：https://shop.joysound.com/campaign/mononoke-movie_ainatheend/
◆コラボルーム
カラオケコラボルームは、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』と「アイナ・ジ・エンド」の世界観で彩られ、ファンには堪らない空間となっております。
※混雑が予想されるためWEB専用予約ページにて、事前にご予約をお願いします。
※ご利用は「2名様以上」「原則、最大2時間」とさせていただきますが、当日の予約状況により延長できる場合がございます。
※1名様でのご利用の場合は2名様分の室料が発生します WEB予約時には2名を選択してください。
※画像はイメージです。
◆コラボドリンク
コラボドリンクは、『劇場版モノノ怪』登場人物の「薬売り」「神儀」「時田フキ」「大友ボタン」「坂下」の５種と、アイナ・ジ・エンドさんが歌う主題歌「花無双」をイメージした全6種をご用意します。また一部店舗ではドリンクのテイクアウト販売も実施！
※各750円(税込)
※全てノンアルコール
※コラボルーム以外からも注文いただけます。
※一部店舗にてテイクアウト販売も実施します。
※画像はイメージです。盛り付け・器が写真と異なる場合がございます。
◆コラボドリンク特典ノベルティ
注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルノベルティ【第１弾ポストカード全9種/第2弾コースター全12種】の中からランダムで1枚プレゼントします。
※絵柄は選べません。
※画像はイメージです。
※無くなり次第終了となります。
◆カラオケ利用＋映画チケット提示キャンペーン
カラオケ利用＋映画チケット提示キャンペーンとして、『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』のチケット(ムビチケ、電子チケット、半券等)をカラオケご利用の受付時にご提示いただくと、オリジナルポストカードを1枚プレゼントします！
※映画チケットはカラオケ受付時にフロントでご提示ください。
※カラオケご利用のお客様が対象です。テイクアウトのみの場合は対象外です。
※映画チケットは、カラオケご利用当日のものでなくても対象です。
※1回のカラオケご利用でお1人様1枚のお渡しです。
※無くなり次第終了となります。
※画像はイメージです。
◆コラボキャンペーン実施店舗
【コラボルーム（2店舗）】
・東京：JOYSOUND池袋西口公園前店
・大阪：JOYSOUNDなんば戎橋店
【コラボドリンク販売実施店舗（65店舗）】
・JOYSOUND直営店62店舗およびゆう遊空間3店舗
https://shop.joysound.com/#SHOPAREA
※コラボドリンクテイクアウト実施店舗はキャンペーンページでご確認いただけます