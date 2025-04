「LOUD:ラウド」から誕生した実力派ボーイズグループ”TNX”（ティーエヌエックス）

株式会社 キッス・エンタテインメント

SBSボーイズグループのオーディション番組「LOUD:ラウド」を通じて選抜され、2022年5月17日にデビューしたPNATION所属の5人組ボーイズグループ、TNX。彼らは2024年9月放送の「ロード・トゥ・キングダム:ACE OF ACE」に出演し、才能と個性を披露し、多くのファンを惹きつけました。

今回のTNX The 4th Mini Album [For Real?]は、2025年3月26日(水)に前作「FUEGO」以来約1年ぶりのカムバックを果たしました。タイトル曲「For Real?」では、メンバーのHWI(ウンフィ)が初めて全体のプロデュースに参加し、「By My Side」では全メンバーが作詞に参加するなど、メンバー全員の思いが込められたアルバムとなっています。

そんなTNXの日本初ファンミーティング「2025 TNX FAN MEETING [For Real?] in JAPAN」の開催が決定しました。彼らの魅力が詰まったファンミーティングをお見逃しなく。

2025 TNX FAN MEETING [For Real?] in JAPAN 公演概要

【日程・会場】

[大阪] 松下IMPホール

2025年4月29日(火・祝)

OPEN 13:30 / START 14:00

OPEN 17:30 / START 18:00

[東京] TFTホール500

2025年5月4日(日)

OPEN 13:30 / START 14:00

OPEN 17:30 / START 18:00

【チケット料金】

一般席 : 12,000円(税込)

【チケット販売日程】

◆キッスエンタ.jp先行販売(先着)

[販売期間]

2025/4/10(木)18:00~ 4/15(火)23:59

◆ローチケ先行販売(先着)

[販売期間]

2025/4/10(木)18:00~ 4/15(火)23:59

詳細→https://kissent.jp/contents/917783(https://kissent.jp/contents/917783)

『TNX The 4th Mini Album [For Real?]プロモーションイベント』

【プロモーションイベント日程】

4月25日(金) 大阪・セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM

4月26日(土) 大阪・扇町ミュージアムキューブ CUBE01

4月27日(日) 大阪・心斎橋PARCO 14F SPACE14

4月28日(月) 大阪・心斎橋PARCO 14F SPACE14

4月29日(火) 大阪・松下IMPホール

4月30日(水) 大阪・TEMPO HARBOR THEATER

5月2日(金) 東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUPSTUDIO

5月3日(土) 東京・Ebis303

5月4日(日) 東京・TFTホール500

5月5日(月) 東京・TFTホール500

5月6日(火) 東京・全電通労働会館

詳細→https://kissent.jp/contents/921068

【Profile】

TAE HUN

Leader/Vocal/MainDancer

HYUN SOO

Vocal/Rap/Dance

JUN HYEOK

MainVocal/Rap

HWI

MainRapper/Producer

SUNG JUN

Vocal/Dance