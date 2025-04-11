3つのファンで広範囲に送風・循環「ROOMMATE(R) 3連サーキュレーターファン」を2025年4月中旬より発売

写真拡大 (全13枚)

ダイアモンドヘッド株式会社

ROOMMATE(R) 3連サーキュレーターファン RM-232H



リモコンで操作可能


1台のリモコンで3つのファンをコントロール。リモコンは本体背面に収納可能です。







お好みの角度へ調節可能


3つのファンはお好みの角度へ調節可能です。（上下：手動　左右：自動）







便利機能搭載


キーロック機能やナイトモードなど便利な機能を搭載。








主な仕様


製品名：ROOMMATE 3連サーキュレーターファン


型番：RM-232H


JANコード：4573596846377


電源：入力 AC100V 50/60Hz 1.6A　出力 DC24V


消費電力：36W


サイズ：約W326×D300×H995mm


電源コードの長さ：約1700ｍ


重量：約5300g


材質：ABS、PP


付属品：リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、ベース、固定ネジ、簡易ドライバー取扱説明書兼保証書





ROOMMATE(R) OVER TIME(R)


ダイアモンドヘッド株式会社


https://roommate.life/