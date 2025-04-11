3つのファンで広範囲に送風・循環「ROOMMATE(R) 3連サーキュレーターファン」を2025年4月中旬より発売
ダイアモンドヘッド株式会社
ROOMMATE(R) 3連サーキュレーターファン RM-232H
ROOMMATE(R) 3連サーキュレーターファン RM-232H
リモコンで操作可能
1台のリモコンで3つのファンをコントロール。リモコンは本体背面に収納可能です。
お好みの角度へ調節可能
3つのファンはお好みの角度へ調節可能です。（上下：手動 左右：自動）
便利機能搭載
キーロック機能やナイトモードなど便利な機能を搭載。
主な仕様
製品名：ROOMMATE 3連サーキュレーターファン
型番：RM-232H
JANコード：4573596846377
電源：入力 AC100V 50/60Hz 1.6A 出力 DC24V
消費電力：36W
サイズ：約W326×D300×H995mm
電源コードの長さ：約1700ｍ
重量：約5300g
材質：ABS、PP
付属品：リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、ベース、固定ネジ、簡易ドライバー取扱説明書兼保証書
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/