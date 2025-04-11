『アマガミASMR』シリーズなど一部音声コンテンツを「ZIPダウンロード」可能に ― より自由な再生環境へ
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、本日（4/11）より、mimicle originalの『アマガミASMR』シリーズなど音声コンテンツを、音声コンテンツ配信プラットフォーム「mimicle（ミミクル）」の新機能「ZIPダウンロード」に対応いたします。
本機能は音声ファイルなどのデータをZIP形式でダウンロード可能とするもので、ユーザーは購入した音声コンテンツを様々なデバイスに保存でき、アプリ外でも自由に再生できるため、利便性がさらに向上します。
ZIPダウンロード機能（概要）
対応コンテンツ：mimicle originalの音声作品（順次拡大予定）
内容物：音声ファイル（WAV形式、AAC形式等）、PDF等の特典データを含む場合あり
利用方法：対象コンテンツの購入後、各作品ページよりZIP形式で一括ダウンロード可能
［ZIPダウンロード対応予定作品一覧］（25年4月11日現在）
・ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.1 棚町薫編
・ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.2 森島はるか編
・以降、2ndシリーズ作品
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.1 桜井梨穂子編
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.2 森島はるか編
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.3 中多紗江編
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.4 七咲逢編
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.5 棚町薫編
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.6 絢辻詞編
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.7 上崎裡沙編
・ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.8 塚原響編
・ASMR世話やきキツネの仙狐さん ～仙狐さんと過ごす週末編～
・ASMR世話やきキツネの仙狐さん ～健気な後輩、福田さん編～
・ASMR 帰ってください！阿久津さん ～ヤンキー娘の恥ずかし癒しタイム～
・ディアナと過ごすASMR 鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ
・宇崎ちゃんは遊びたい！ω ASMRボイスドラマ ～ウザい後輩は遊んで癒したい！～
・姫騎士様のヒモ 姫騎士様に飼い慣らされるASMR
・彼女が先輩にNTRれたので、先輩の彼女をNTRます～才色兼備な先輩の彼女が、お腹と心を癒してくれるASMR～
・【朗報】俺の許嫁になった地味子、家では可愛いしかない。ASMRボイスドラマ ～おはようからおやすみまで、許嫁は可愛いしかない～
・ふわふわフェザーASMR 異種族レビュアーズ 有翼人 エルドリー
・同棲ASMR 今日も生きててえらい 甘々完璧美少女と過ごす3LDK同棲生活
配信プラットフォーム
プラットフォーム：mimicle
【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle
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