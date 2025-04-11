萩尾望都『11人いる！』ほかレジェンド作品多数！少女漫画誌「ベツコミ」創刊55周年記念“オールヒットセレクション”電子コミックキャンペーン、4月12日より開始！！！！
少女漫画の革新期とも言える1970年代。その幕開けの年、1970年に創刊された少女漫画雑誌「別冊少女コミック」、現在の「ベツコミ」は、今年創刊55周年！
萩尾望都、吉田秋生、渡辺多恵子、田村由美らによって、今なお男女問わず多くの読者に愛される名作の数々が誕生した「ベツコミ」55年の歴史を振り返るべく、創刊55周年を迎える明日［2025年4月12日0：00］より、大規模電子コミックキャンペーン「ベツコミ オールヒットセレクション」がスタートいたします。「小学館eコミックストア」ほか、主要電子コミックストアにてぜひお楽しみください。
■「ベツコミ」創刊55周年フェア第1弾 オールヒットセレクション 作品ラインナップ
[キャンペーン期間：2025年4月12日0:00～2025年4月25日23:59]
11人いる！ 萩尾望都 全1巻 試読増量
７SEEDS 田村由美 全35巻 １～11巻無料
BASARA 田村由美 全27巻 １～9巻無料
BANANA FISH 吉田秋生 全19巻 １～6巻無料
BLACK BIRD 桜小路かのこ 全18巻 １～6巻無料
YASHA 夜叉 吉田秋生 全12巻 １～4巻無料
御曹司の並ぶ店 宇佐美真紀 １～7巻 １～2巻無料
風光る 渡辺多恵子 全45巻 １～10巻無料
キミのとなりで青春中。 藤沢志月 全8巻 １～3巻無料
今日も王子が尊いです。 ヒナチなお １～８巻 １～2巻無料
クイーンズ・クオリティ 最富キョウスケ 1～24巻 １～8巻無料＋シリーズ前作『QQスイーパー』全3巻無料
コールドゲーム 和泉かねよし １～9巻 １～3巻無料
ココロ・ボタン 宇佐美真紀 全12巻 １～４巻無料
こんな未来は聞いてない！！ 八寿子 全7巻 １～2巻無料
サルヤマっ！ 彬聖子 全8巻 １～2巻無料
時雨先輩の運命の人 手島ちあ １～2巻 試読増量
主人恋日記 吉永ゆう 1～10巻 1～3巻無料
女王の花 和泉かねよし 全15巻 １～5巻無料
砂時計 芦原妃名子 全10巻 １～3巻無料
青楼オペラ 桜小路かのこ 全12巻 １～4巻無料
大福ちゃんと王子さま 千葉コズエ １～7巻 １～2巻無料
電撃デイジー 最富キョウスケ 全16巻 １～5巻無料
東京アパレルガール 後藤みさき １～5巻 【マイクロ】版１～9巻無料
虎王の花嫁さん 原田唯衣 １～６巻 １～2巻無料
はじめちゃんが一番！ 渡辺多恵子 全15巻 １～5巻無料
Piece 芦原妃名子 全10巻 １～3巻無料
藤原くんはだいたい正しい ヒナチなお 全9巻 １～3巻無料
ブルーフライト～グラハン女子物語～ のの子 １～2巻 試読増量
僕等がいた 小畑友紀 全16巻 １～4巻無料
ホットギミック 相原実貴 全12巻 １～3巻無料
ポーの一族 萩尾望都 全5巻 １巻無料
蜜と劇薬 桜小路かのこ １～2巻 試読増量
[新装版]胸が鳴るのは君のせい 紺野りさ 全6巻 １～2巻無料
メンズ校 新装版 和泉かねよし 全8巻 １～2巻無料
柚木さんちの四兄弟。 藤沢志月 1～19巻 １～6巻無料
※作品名五十音順
第２弾 ドラマチックラブセレクション[キャンペーン期間：2025年5月13日0:00～2025年5月26日23:59]
第３弾 ファミリー＆友情セレクション[キャンペーン期間：2025年６月13日0:00～2025年６月26日23:59]
第４弾 時代物＆ファンタジーセレクション[キャンペーン期間：2025年7月13日0:00～2025年7月26日23:59]
第５弾 キラキララブセレクション[キャンペーン期間：2025年8月13日0:00～2025年8月26日23:59]
※特集テーマ、キャンペーン期間は変更になる場合がございます。
※一部キャンペーンを実施していないストアがございます。
第2弾～第5弾キャンペーン情報は「ベツコミ」公式ホームページにて随時更新！
https://betsucomi.shogakukan.co.jp/14017
■創刊55周年限定グッズ通販もスタート！
明日［2025年4月12日］発売の「ベツコミ」5月号より、創刊55周年記念グッズの通信販売もスタートいたします。5月号には書影を使ったミニアクリルブロックが登場するほか、6月号・7月号は複製原画、8月号・9月号では名シーンアクリルブロックが続々登場！
ご購入は小学館の総合通販メディア「LIFETUNES MALL（ライフチューンズ・モール）」内の「comixyz（コミクシーズ）」にて！
https://lifetunes-mall.jp/shop/e/e35
■みんなが恋の主人公。純粋正統少女まんが誌「ベツコミ」
ピュアでスウィートなラブストーリーをぎゅっと詰め込んで、すべての青春女子に贈ります！毎月13日発売・配信！
https://betsucomi.shogakukan.co.jp
最新5月号
2025年4月12日(土)発売
※発売日が異なる地域がございます。
特別価格：690円(税込)
小学館