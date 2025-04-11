萩尾望都『11人いる！』ほかレジェンド作品多数！少女漫画誌「ベツコミ」創刊55周年記念“オールヒットセレクション”電子コミックキャンペーン、4月12日より開始！！！！

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株式会社小学館


少女漫画の革新期とも言える1970年代。その幕開けの年、1970年に創刊された少女漫画雑誌「別冊少女コミック」、現在の「ベツコミ」は、今年創刊55周年！　


萩尾望都、吉田秋生、渡辺多恵子、田村由美らによって、今なお男女問わず多くの読者に愛される名作の数々が誕生した「ベツコミ」55年の歴史を振り返るべく、創刊55周年を迎える明日［2025年4月12日0：00］より、大規模電子コミックキャンペーン「ベツコミ オールヒットセレクション」がスタートいたします。「小学館eコミックストア」ほか、主要電子コミックストアにてぜひお楽しみください。


■「ベツコミ」創刊55周年フェア第1弾　オールヒットセレクション　作品ラインナップ

[キャンペーン期間：2025年4月12日0:00～2025年4月25日23:59]



11人いる！　萩尾望都　全1巻　試読増量


７SEEDS　田村由美　全35巻　１～11巻無料


BASARA　田村由美　全27巻　１～9巻無料


BANANA FISH　吉田秋生　全19巻　１～6巻無料


BLACK BIRD 桜小路かのこ 全18巻　１～6巻無料


YASHA 夜叉　吉田秋生　全12巻　１～4巻無料


御曹司の並ぶ店　宇佐美真紀　１～7巻　１～2巻無料


風光る 渡辺多恵子　全45巻　１～10巻無料


キミのとなりで青春中。　藤沢志月　全8巻　１～3巻無料


今日も王子が尊いです。　ヒナチなお　１～８巻　１～2巻無料


クイーンズ・クオリティ　最富キョウスケ　1～24巻　１～8巻無料＋シリーズ前作『QQスイーパー』全3巻無料


コールドゲーム　和泉かねよし　１～9巻　１～3巻無料


ココロ・ボタン　宇佐美真紀　全12巻　１～４巻無料


こんな未来は聞いてない！！　八寿子　全7巻　１～2巻無料


サルヤマっ！　彬聖子 全8巻　１～2巻無料


時雨先輩の運命の人　手島ちあ　１～2巻　試読増量


主人恋日記　吉永ゆう　1～10巻　1～3巻無料


女王の花　和泉かねよし　全15巻　１～5巻無料


砂時計 芦原妃名子　全10巻　１～3巻無料


青楼オペラ　桜小路かのこ　全12巻　１～4巻無料


大福ちゃんと王子さま　千葉コズエ　１～7巻 １～2巻無料


電撃デイジー　最富キョウスケ　全16巻　１～5巻無料


東京アパレルガール　後藤みさき　１～5巻　【マイクロ】版１～9巻無料


虎王の花嫁さん 原田唯衣　１～６巻　１～2巻無料


はじめちゃんが一番！　渡辺多恵子　全15巻　１～5巻無料


Piece 芦原妃名子　全10巻　１～3巻無料


藤原くんはだいたい正しい　ヒナチなお　全9巻　１～3巻無料


ブルーフライト～グラハン女子物語～　のの子　１～2巻　試読増量


僕等がいた　小畑友紀　全16巻　１～4巻無料


ホットギミック　相原実貴　全12巻　１～3巻無料


ポーの一族 　萩尾望都　全5巻　１巻無料


蜜と劇薬　桜小路かのこ　１～2巻　試読増量


[新装版]胸が鳴るのは君のせい　紺野りさ　全6巻　１～2巻無料


メンズ校 新装版　和泉かねよし　全8巻 １～2巻無料


柚木さんちの四兄弟。　藤沢志月　1～19巻　１～6巻無料


※作品名五十音順



第２弾　ドラマチックラブセレクション[キャンペーン期間：2025年5月13日0:00～2025年5月26日23:59]


第３弾　ファミリー＆友情セレクション[キャンペーン期間：2025年６月13日0:00～2025年６月26日23:59]


第４弾　時代物＆ファンタジーセレクション[キャンペーン期間：2025年7月13日0:00～2025年7月26日23:59]


第５弾　キラキララブセレクション[キャンペーン期間：2025年8月13日0:00～2025年8月26日23:59]


※特集テーマ、キャンペーン期間は変更になる場合がございます。


※一部キャンペーンを実施していないストアがございます。



第2弾～第5弾キャンペーン情報は「ベツコミ」公式ホームページにて随時更新！


https://betsucomi.shogakukan.co.jp/14017



■創刊55周年限定グッズ通販もスタート！






明日［2025年4月12日］発売の「ベツコミ」5月号より、創刊55周年記念グッズの通信販売もスタートいたします。5月号には書影を使ったミニアクリルブロックが登場するほか、6月号・7月号は複製原画、8月号・9月号では名シーンアクリルブロックが続々登場！


ご購入は小学館の総合通販メディア「LIFETUNES MALL（ライフチューンズ・モール）」内の「comixyz（コミクシーズ）」にて！



https://lifetunes-mall.jp/shop/e/e35





■みんなが恋の主人公。純粋正統少女まんが誌「ベツコミ」

ピュアでスウィートなラブストーリーをぎゅっと詰め込んで、すべての青春女子に贈ります！毎月13日発売・配信！



https://betsucomi.shogakukan.co.jp



最新5月号


2025年4月12日(土)発売　


※発売日が異なる地域がございます。


特別価格：690円(税込)



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