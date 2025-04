雨の日も晴れの日も、お母さんを応援。『KiU』の母の日キャンペーンがスタート！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU」は、2025年の「母の日」に向けて、4月11日(金)より「母の日キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、期間中にご購入いただいたすべてのお客様を対象に、無料ラッピングサービスをご提供。日常に寄り添う実用的かつデザイン性に優れたアイテムとともに、大切な方への感謝の気持ちをお届けします。

◆ KiU「母の日キャンペーン」概要

期間:2025年4月11日(金)12:00 ~ 2025年5月12日(月)13:00

内容:キャンペーン期間中、ご購入いただいたすべてのお客様に「ラッピング無料サービス」を提供いたします。

「母の日特集」特設サイト :https://kiu-online.jp/blogs/topics/mothersday2025

【母の日ギフトにぴったりのおすすめアイテム】

K405 - キウ レインポンチョ 2ND

価格:\5,940

大雨にも耐えられる高い防水性。収納袋付きで携帯も簡単。子どもの送り迎えやアウトドアにも最適な定番アイテム。

K429 - サンシェードジェットキャップ 2ND / K430 - キウ プロテクトハット

価格:各 \3,850

取り外し可能なサンシェード付き。接触冷感素材で快適、さらに防水・透湿性もあり春夏の強い味方。

K444 - キウ ウォータープルーフバッグカバー

価格:\1,980

トートバッグとしても使用できる2WAY仕様。普段使いにもレジャーにも活躍。

K446 - キウ 600D トートバッグ

価格:\4,400

収納力抜群。ファスナー付きで中身が見えにくく、使い勝手も抜群なリュック素材のトート。

K417 - キウ コンパクトアンブレラ

価格:\3,850

手のひらサイズながらUVカット90%以上。晴雨兼用で機能性も◎。

K418 - キウ プラスチックアンブレラ

価格:\3,300

KiUオリジナルの総柄デザインで、雨の日も気分が上がるスタイリッシュな長傘。

◆販売チャネル:

KiU公式オンラインショップ: https://kiu-online.jp/blogs/topics/mothersday2025

楽天市場店 KiU : https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000213/

ZOZOTOWN店 KiU:https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529

Amazon KiU : https://www.amazon.co.jp/stores/KiU%E3%82%AD%E3%82%A6/page/8CF3A153-DD1B-4047-BAEF-46C61AC9E5FB?ref_=ast_bln

全国の取扱店舗:LOFT、ハンズ、スポーツゼビオ、Bleu Bleuet他

東京特設エリア:KiU in VIVREGENE イオンスタイル新百合ヶ丘 ビブレジーン新百合ヶ丘内 / KiU in WORLD PORTERS

※在庫の有無は各店舗へ直接お問い合わせください。

『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』

KiUは、「家の外に出れば全てがアウトドア」というコンセプトのもと、『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』をシーズンテーマに、雨の日も、晴れの日も、暑い日も、寒い日もアウトドアアクティビティを楽しんでもらいたいと、デザインも機能も、よりパワーアップした品揃えで新しい体験をお届けします。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU