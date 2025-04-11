「羽田エアポートガーデン」GWお買物券プレゼントキャンペーン！LINEお友だちなら、もっとお得に！
住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山本 直人）が運営・管理する、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」（所在：東京都大田区）において実施する、「ゴールデンウィークキャンペーン」についてお知らせいたします。
羽田エアポートガーデンのショッピング・レストランエリアでは、日頃のご愛顧に感謝して、ゴールデンウイーク期間限定のお得なキャンペーンを開催いたします。
さらに、羽田エアポートガーデン公式LINEアカウントのお友だち登録をしていただくと、お得な特典をご用意しております。この機会にぜひ、羽田エアポートガーデンへお越しください。
キャンペーン概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/328_1_effd639787a0c89782fad88ddd82ea81.jpg ]
2025GWキャンペーン レシート対象店舗
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※泉天空の湯 羽田空港とホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア/グランド 羽田空港（レストラン含む）のレシートは対象外です。
※画像はイメージです。
一部、お買物券がご利用いただけない店舗がございます。イベントの詳細は以下のリンク先にてご確認ください。
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/event/detail/2451/
ゴールデンウィーク中のその他のイベントはこちら
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/event
羽田エアポートガーデンについて
「羽田エアポートガーデン」は、世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた、全1,691室のエアポートホテル、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルからなる羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。
▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/
▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港
https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/
▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港
https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/
▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/
▼ベルサール羽田空港
https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/
▼羽田エアポートガーデン バスターミナル
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/
▼羽田エアポートガーデン駐車場
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/
住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデンについて
施設名：住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン
URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/
所在地：東京都大田区羽田空港2-7-1
開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社
店舗数：約60店舗
駐車場：約440台
アクセス：京浜急行・東京モノレール「第3ターミナル」駅 徒歩1分
通常営業時間：
物販／軽飲食／サービス 10:00～20:00 （一部店舗は7:00～23:00営業）
飲食 11:00～22:00
※営業時間が変更になる場合があります。
▼店舗詳細はこちら
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shop_list/f