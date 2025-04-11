話題の量子コンピューティング最前線！世界で活躍する専門家による無料カンファレンスを開催
RX Japan 株式会社
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https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register?fid=QrlJQ45rqwCxkroh&tag=13048
[QC-2] Google、楽天も出資する米QuEra Computingの北川氏と日本の量子コンピューティングをけん引してきた慶應義塾大学の山本教授による注目の対談！
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https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87359
[QC-3] 急成長しているフィンランド発のIQM社が開発を続けている超伝導量子コンピュータと誤り訂正コードの進展を語る。
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https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87360
[QC-1] 量子コンピューティングに関する最先端の研究開発動向に加え、克服すべき技術的課題とビジネス的課題を詳しく掘り下げて議論します。
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【無料】来場登録はコチラ :
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出展社のプレスリリースをみる :
https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/exrelease.html
取材をご希望の方はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19UZi1u+eKYYCWB0tzw7TKB+QO9sbfjhCE=&utm_campaign=pr_prtimes_qcsemi_p&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
2025年4月15日（火）～17日（木）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2025 春」では、量子コンピューティングの最前線を担う専門家が最新技術の活用事例や今後の展望を語る特別講演を開催します。
特に注目されるのは、米QuEra Computing北川氏、フィンランドIQMの中原氏による来日講演。ビジネス、社会を劇的に変化させる技術として、社会実装が期待されている量子コンピューティングの最新状況と今後の成長展望を一度に学べるプログラムとなっています。
全セッション聴講無料、事前申込制です。すでに満席が予想されるセッションもございますので、お早めにお申し込みください。
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～ 量子コンピューティングEXPO 2025【春】特別講演の見どころをご紹介 ～
[QC-2] Google、楽天も出資する米QuEra Computingの北川氏と日本の量子コンピューティングをけん引してきた慶應義塾大学の山本教授による注目の対談！
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[QC-3] 急成長しているフィンランド発のIQM社が開発を続けている超伝導量子コンピュータと誤り訂正コードの進展を語る。
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[QC-1] 量子コンピューティングに関する最先端の研究開発動向に加え、克服すべき技術的課題とビジネス的課題を詳しく掘り下げて議論します。
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※一部抜粋、敬称略
※講師、プログラムは事前の告知なく変更になる可能性があります
◆展示会概要
NexTech Week 2025【春】内
第5回 量子コンピューティング EXPO【春】
【会期】2025年4月15日（火）～17日（木）10時-17時
【会場】東京ビッグサイト（東展示棟）
同時開催展
第9回 AI・人工知能 EXPO【春】
第6回 ブロックチェーン EXPO【春】
第4回 デジタル人材育成支援 EXPO【春】
・本展のご来場には事前のご登録が必要です。
【無料】来場登録はコチラ :
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出展社のプレスリリースをまとめたページを公開！是非ご来場前にご確認ください。
出展社のプレスリリースをみる :
https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/exrelease.html
・本展の取材は事前登録が必要です。
取材をご希望の方はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19UZi1u+eKYYCWB0tzw7TKB+QO9sbfjhCE=&utm_campaign=pr_prtimes_qcsemi_p&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
◆問い合わせ先
主催者：RX Japan株式会社 量子コンピューティング EXPO事務局
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
担当：福島
TEL: 03-6739-4131
メール：nextechweek.jp@rxglobal.com