生成AI時代に必要とされる【デジタル人材】、その育成現場を先進企業が語る無料カンファレンス
RX Japan 株式会社
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https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register?fid=sToLIU6Ipd4837FE&tag=13049
[DXH-3] 生成AI関連事業を推進するための人材戦略に沿った取り組みや、全社の生成AI活用のための取り組みなどを、人的資本経営実現に向けたポイントも踏まえて紹介。
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https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87363
[DXH-1] これまでに延べ1,300名を超える社員がAI、データ活用、システム開発などのデジタルスキルを学んできたコクヨ社、その人材育成のポイントを解説する。
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https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87361
[DXH-2] 石破内閣の基本方針「地方創生2.0」の基本的な考え方に基づいたデジタル人材育成の政府方針を解説する。
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https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87362
【無料】来場登録はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/kzu5UL3J4aOZcE73xw6kDT3KYy/Lbkx0=&utm_campaign=pr_prtimes_dxhsemi_vis&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
取材をご希望の方はコチラ :
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出展社のプレスリリースをみる :
https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/exrelease.html
2025年4月15日（火）～17日（木）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2025 春」では、生成AI人材など、デジタル人材育成への取り組みを先進企業が語る特別講演を開催します。
「組織改革」を掲げて全社的に生成AI人材育成へ舵を切ったソフトバンク社、独自のデジタル人材育成プログラムを展開するコクヨ社などの取り組みと成果、展望が語られます。
全セッション聴講無料、事前申込制です。すでに満席が予想されるセッションもございますので、お早めにお申し込みください。
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～ デジタル人材育成支援EXPO 2025【春】特別講演の見どころをご紹介 ～
[DXH-3] 生成AI関連事業を推進するための人材戦略に沿った取り組みや、全社の生成AI活用のための取り組みなどを、人的資本経営実現に向けたポイントも踏まえて紹介。
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[DXH-1] これまでに延べ1,300名を超える社員がAI、データ活用、システム開発などのデジタルスキルを学んできたコクヨ社、その人材育成のポイントを解説する。
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[DXH-2] 石破内閣の基本方針「地方創生2.0」の基本的な考え方に基づいたデジタル人材育成の政府方針を解説する。
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※一部抜粋、敬称略
※講師、プログラムは事前の告知なく変更になる可能性があります
◆展示会概要
NexTech Week 2025【春】内
第4回 デジタル人材育成支援 EXPO【春】
【会期】2025年4月15日（火）～17日（木）10時-17時
【会場】東京ビッグサイト（東展示棟）
同時開催展
第9回 AI・人工知能 EXPO【春】
第6回 ブロックチェーン EXPO【春】
第5回 量子コンピューティング EXPO【春】
・本展のご来場には事前のご登録が必要です。
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・本展の取材は事前登録が必要です。
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◆問い合わせ先
主催者：RX Japan株式会社 デジタル人材育成支援 EXPO事務局
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
担当：福島
TEL: 03-6739-4131
メール：nextechweek.jp@rxglobal.com