お客さまと一緒にサステナビリティ社会の実現を目指すimperfect。第7期の投票が開始、実行するプロジェクトを発表

株式会社MCアグリアライアンス

世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指すimperfect(インパーフェクト)が推進 するDo well by doing good.投票。2025年4月1日から2026年3月31日に展開するシーズン7の投票期間を開始、実行するプロジェクト候補を発表いたしました。

2025年度プロジェクト候補

2025年度は、以下3つのプロジェクトを候補とし、お客さまより投票いただきます。



テーマ1環境:生物の多様性を活かしたカカオの森づくりを!

(カカオ×ガーナ https://dowellbydoinggood.jp/contents/from-imperfect/250329/)

テーマ2教育:コーヒー栽培と自然環境の共生を目指して!

(コーヒー×ベトナム https://dowellbydoinggood.jp/contents/from-imperfect/250330/)

テーマ3平等:女性たちが学びの機会を得て、活躍できる社会を!

(コーヒー×ブラジル https://dowellbydoinggood.jp/contents/from-imperfect/250331/)

ご来店いただくお客さまと共にサステナビリティ社会の実現を目指す

imperfectは、原材料の生産に携わる方々の生活や労働環境の改善、自然環境の保全に取り組みながら生産された原材料の使用に加え、私たちの売上の一部を活用して、更なる改善、取り組みに向けたサステナビリティプロジェクトを世界中の生産者と共に実施しています。

実施するプロジェクトは、私たちimperfectだけではなく、imperfectの商品をご購入いただいたお客さまの投票によって決めていることが特長の一つ。

imperfect店舗・オンラインストアでのご購入時、またimperfectが小売り店舗で販売している商品に記載のQRコード等から、私たちがご提示する候補プロジェクトの中から、お客様に応援したいプロジェクトへの投票という形でご参加いただきます。

そして、1年間の投票期間の中で、得票数の多かったプロジェクトを実行しています。

この投票の仕組みは、imperfectがオープンした2019年からスタートし、2025年4月1日から2026年3月31日迄の7年目の投票期間が開始しました。

このプロジェクトの実施により全ての課題を解決することはできませんが、私たちにできることから取り組み、少しでも世界と社会をよくすることに貢献して参りたいと思います。

これまでのプロジェクト

これまでにお客さまの投票結果を反映し、以下プロジェクトを実施して参りました。

2019年度:「2万本の苗で森と生き物の命を守ろう!(https://youtu.be/_HULMLNuIbU)」

2020年度:「女性たちの農の学びを支えて平等な社会を!(https://youtu.be/p-r_9dVoMjA)」

2021年度:「女性たちが平等に活躍できる社会を!(https://youtu.be/cwBY53AD5Mo?si)」

2022年度:「女性たちが学びの機会を得て、活躍できる社会を!(https://youtu.be/GQnQuRoXlC0?si)」

2023年度:「だれもが安心して活躍できる社会を!(https://youtu.be/3yFZLEJLqHQ)」

2024年度:「農家のこどもたちに安全な学びの機会を!」

※現在、現地で実行中。

The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む

imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客さまに楽しく ご参加いただく機会をご提供しております。