「#いこーよお出かけ部 コンテスト2024」受賞作品が決定！
248点の作品から、9つの受賞作品が決定！
アクトインディ株式会社(本社：東京都品川区 代表：下元敬道)は、当社が企画・運営する国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」公式インスタグラムにて、親子のおすすめおでかけスポットを撮影した動画を募集する「#いこーよお出かけ部 コンテスト2024」を開催しました。
このコンテストは、親子のおでかけを活性化させると共に、おでかけ好きな「いこーよ」ユーザーの情報発信ハッシュタグ「#いこーよお出かけ部」を広める目的に、全国各地の多彩なおでかけスポットや体験を、親子ならではの視点で魅力や楽しさが伝わるリール動画として募集しました。
2024年1月～2025年1月31日の期間に「#いこーよお出かけ部」がついた248件のリール動画が審査対象となり、「いこーよお出かけコンシェルジュ」の黒田をはじめとした、いこーよスタッフによる厳正な審査の結果、4つの賞・9つの受賞作品が決定しました。
詳細
https://www.instagram.com/p/DEEcb90Jwuz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DEEcb90Jwuz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=1)
🌟各部門の受賞作品
【#いこーよお出かけ部賞】
🏅@kei_ko_tori 様 魔法の文学館🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DAX4dYCJqBO/?igsh=MTB1dTFqM244NmU2ZA%3D%3D
いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/178744
🏅@lemon_odekake_ 様 伊豆アニマルキングダム🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/p/C7qyyIsP2vK/
いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/2104
【推しスポット賞】
🏅@aya.saitamaseibu 様 三富今昔村🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DE7QkWdzxy3/?igsh=MW1uNjg0N3Z1eXM5bw==(https://www.instagram.com/reel/DE7QkWdzxy3/?igsh=MW1uNjg0N3Z1eXM5bw%3D%3D)
いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/63064
🏅@moco._.odekake 様 府中市郷土の森博物館🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DEHOSm0vpFg/?igsh=dDdqdTFvcjBzaWM2
いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/10855
【グッド編集賞】
🏅@outing_allday 様 サンマルクカフェ チョコクロづくり体験🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DEy7h6VyiLf/?igsh=bXRhNHRuNXlnZ3g3
🏅@wajist 様 アガッタン🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DB-ouomJANN/?igsh=MWk3b24xZzMxNWVoNQ%3D%3D
いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/184289
【いこーよ特別賞】
🏅@yuyuyua.odekake 様 代々木公園 サイクリングセンター🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DESBpBdpyXC/
いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/34
🏅@xkeikox0229 様 スターバックス バリスタ体験🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DFSfT6azfdL/?igsh=ODFhcnprem9jYXJ4
🏅@yumeno.1026 様 いきもの探検隊🏅
投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DDqQnp2zIzU/?igsh=MTZ4cDh3dmUxemxi
いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/184287