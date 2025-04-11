「#いこーよお出かけ部 コンテスト2024」受賞作品が決定！

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アクトインディ株式会社

248点の作品から、9つの受賞作品が決定！　


アクトインディ株式会社(本社：東京都品川区　代表：下元敬道)は、当社が企画・運営する国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」公式インスタグラムにて、親子のおすすめおでかけスポットを撮影した動画を募集する「#いこーよお出かけ部 コンテスト2024」を開催しました。




このコンテストは、親子のおでかけを活性化させると共に、おでかけ好きな「いこーよ」ユーザーの情報発信ハッシュタグ「#いこーよお出かけ部」を広める目的に、全国各地の多彩なおでかけスポットや体験を、親子ならではの視点で魅力や楽しさが伝わるリール動画として募集しました。



2024年1月～2025年1月31日の期間に「#いこーよお出かけ部」がついた248件のリール動画が審査対象となり、「いこーよお出かけコンシェルジュ」の黒田をはじめとした、いこーよスタッフによる厳正な審査の結果、4つの賞・9つの受賞作品が決定しました。



詳細
https://www.instagram.com/p/DEEcb90Jwuz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DEEcb90Jwuz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=1)


🌟各部門の受賞作品


【#いこーよお出かけ部賞】

🏅@kei_ko_tori　様　　魔法の文学館🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DAX4dYCJqBO/?igsh=MTB1dTFqM244NmU2ZA%3D%3D


いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/178744



🏅@lemon_odekake_　様　伊豆アニマルキングダム🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/p/C7qyyIsP2vK/


いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/2104


【推しスポット賞】

🏅@aya.saitamaseibu　様　三富今昔村🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DE7QkWdzxy3/?igsh=MW1uNjg0N3Z1eXM5bw==(https://www.instagram.com/reel/DE7QkWdzxy3/?igsh=MW1uNjg0N3Z1eXM5bw%3D%3D)


いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/63064



🏅@moco._.odekake　様　府中市郷土の森博物館🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DEHOSm0vpFg/?igsh=dDdqdTFvcjBzaWM2


いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/10855


【グッド編集賞】

🏅@outing_allday　様　サンマルクカフェ チョコクロづくり体験🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DEy7h6VyiLf/?igsh=bXRhNHRuNXlnZ3g3



🏅@wajist　様　アガッタン🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DB-ouomJANN/?igsh=MWk3b24xZzMxNWVoNQ%3D%3D


いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/184289


【いこーよ特別賞】

🏅@yuyuyua.odekake　様　代々木公園 サイクリングセンター🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DESBpBdpyXC/


いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/34



🏅@xkeikox0229　様　スターバックス バリスタ体験🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DFSfT6azfdL/?igsh=ODFhcnprem9jYXJ4



🏅@yumeno.1026　様　いきもの探検隊🏅


投稿者様 作品URL：https://www.instagram.com/reel/DDqQnp2zIzU/?igsh=MTZ4cDh3dmUxemxi


いこーよ スポットURL：https://iko-yo.net/facilities/184287