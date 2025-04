2024年度のAV-TEST年間賞で、カスペルスキー製品が9カテゴリで最優秀賞を受賞

株式会社カスペルスキー

[本リリースは、2025年4月3日にKasperskyが発表したプレスリリースに基づき作成したものです]



--【概要】---

独立系のITセキュリティ製品の評価機関AV-TEST(ドイツ)が発表した2024年度の年間賞で、カスペルスキー製品が、個人向け2製品で3カテゴリ、法人向け2製品で6カテゴリ、合計9カテゴリで最優秀賞を受賞しました。これは当社製品の優れた保護、高度な脅威への防御、低い誤検知率が評価されたものです。

--------------

■ 個人向けセキュリティ製品部門



個人向けカスペルスキー製品では、AV-TESTの厳しい審査で高い評価を獲得し、2製品で3カテゴリの最優秀賞を受賞しました。



・安全性と高パフォーマンスをバランス良く実現し、プライバシー保護も重視した個人向け保護製品「カスペルスキー プラス」は、Windowsにおける最高レベルのセキュリティ性能が認められ、「Best Protection Award for Consumer Users」を受賞しました。また、誤検知ゼロという完璧な検知精度が評価され「Best Usability Award for Consumer Users」も受賞しました。

・「カスペルスキー プラス」の上位製品であり、全ての保護機能を網羅した「カスペルスキー プレミアム」は、Appleデバイスを標的とした脅威に対する強力な保護性能を実証し、「Best MacOS Security Solution for Consumer Users」を受賞しました。



■ 法人向けセキュリティ製品部門



法人向けカスペルスキー製品でも、2製品で6カテゴリの最優秀賞を受賞しました。



・基本となるエンドポイント保護製品の「Kaspersky Endpoint Security for Business(現在はKaspersky Nextの一部)」と小規模企業に最適化した保護製品「Kaspersky Small Office Security」が、最新のサイバー脅威に対する保護性能が評価され、「Best Protection Award for Corporate Users」に選ばれました。両製品は、ランサムウェアや情報窃取型マルウェアなどの高度な攻撃に対する防御での有効性を認められ、「Best Advanced Protection Award for Corporate Users」も受賞しました。また、誤検知が極めて少ないことにより、シームレスなセキュリティ運用を実現し事業継続を支援しているとして「Best Usability Award for Corporate Users」も受賞しています。



AV-TESTのテストラボ責任者であるエリック・ヘイランド(Erik Heyland)氏は、次のように述べています。「カスペルスキー製品の優れた性能は際立って高い成績を達成しており、AV-TESTは2024年度のアワードシリーズにおいて、同社製品に九つの賞を授与しました。WindowsとMacを対象とした個人向け製品の三つの受賞は、ユーザーにとって信頼できる製品の証しとなるでしょう。法人向け製品部門の六つの受賞の中では特に、『Best Protection』と『Best Advanced Protection』で優れた結果を達成しました。カスペルスキー製品の数々の受賞は、確かな研究開発活動を改めて印象づけました。また、『Best Usability』の各賞は、誤検知を完璧に識別する機能が評価された結果でもあります。AV-TESTチームは、カスペルスキー製品の優れた性能をたたえ、九つの賞を授与できることをうれしく思います。また、Kasperskyチームに祝辞を贈ります」



Kasperskyの脅威リサーチ部門の責任者を務めるアレクサンダー・リスキン(Alexander Liskin)は、次のように述べています。「当社の製品は、お客様に最高水準のセキュリティを提供することを目的として設計されています。当社の努力がこのような数々の年間賞の受賞という形で認められて光栄です。単一デバイスの保護から組織全体のセキュリティまで、脅威が進化する状況下で、企業と個人のデジタルセキュリティを確保するために、今後もサイバーセキュリティの研究とイノベーションに尽力していきます」



当社は長年にわたりAV-TESTの評価と認定に参加し実績を残しています。2011年から現在までに同テスト機関から受賞した年間賞の総数でトップに立っています。合計64の最優秀賞の内訳は、個人向け製品が29、企業向け製品が34、イノベーション賞が1となっています。



■ 当社が受賞した2024年度の年間賞について詳しくは、AV-TESTの発表(https://www.av-test.org/en/news/av-test-awards-2024-for-kaspersky/)(英文)でご覧いただけます。これまでにAV-TESTから授与された賞の一覧は当社アワードページ(https://www.kaspersky.co.jp/about/awards?filter%5Byear%5D=2024&filter%5Btester%5D=avt)でご覧いただけます。2024年度の全最優秀賞受賞製品については、AV-TESTの概要(https://www.av-test.org/en/news/av-test-awards-2024-the-gala-for-award-winning-it-security/)(英文)に掲載されています。



■ Kaspersky について

Kasperskyは1997年に設立された、グローバルなサイバーセキュリティおよびデジタルプライバシーの企業です。これまでに10億台以上のデバイスを新たなサイバー脅威や標的型攻撃から保護しています。深い脅威インテリジェンスとセキュリティの専門知識を生かし、革新性に富んだセキュリティソリューションやサービスを提供することで、世界中の企業、重要インフラ、政府機関、そして個人のお客様を守っています。当社の包括的なセキュリティポートフォリオには、業界をリードするエンドポイント保護製品、専門的なセキュリティ製品とサービス、そして高度なデジタル脅威に対抗するためのサイバーイミューン(Cyber Immune)ソリューションが含まれます。当社は22万社を超える法人のお客様の重要な資産を守る力になっています。詳しくは https://www.kaspersky.co.jp/ をご覧ください。