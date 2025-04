ネクストモード株式会社がNetskope Japanパートナー・アワード 2025で優秀賞を受賞

ネクストモード株式会社

業務効率化に向けたSaaSの導入運用・活用コンサル、AWSなど柔軟に働くためのクラウド環境を作るトータルコーディネーターであるネクストモード株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:里見宗律、以下「ネクストモード」https://nextmode.co.jp/(https://nextmode.co.jp/))はこの度、Netskope Japan株式会社(本社:東京都千代田区、バイスプレジデント兼カントリーマネージャー:権田裕一氏)から2024年度の「Top Hunter award」「Ambassador award」を受賞いたしました。

ネクストモードは、Netskope Japan株式会社が主催する2025年度のNetskope Japanパートナー・アワードにおいて、「Top Hunter award」「Ambassador award」を受賞したことを発表いたします。

■Netskope Japan株式会社のバイスプレジデント兼カントリーマネージャーである権田裕一氏 コメント

Netskope Japanパートナー・アワードは、この1年間で最も強力なパートナーシップを築き、成功を収めたパートナー企業様を表彰するものです。受賞された企業は、イノベーションへの献身的な取り組み、お客様の成功を第一に考える姿勢、そしてNetskopeのソリューションに対する深い理解と専門知識を持ち合わせています。受賞企業の皆様に心からお祝い申し上げるとともに、来年も素晴らしい成果を共に築いていけることを楽しみにしております

■ネクストモード株式会社 代表取締役社長 里見宗律 コメント

このたび、2年連続で最も多くの顧客にNetskopeを導入した実績が評価され、アワードを受賞できたことを大変光栄に思います。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

Netskopeは、企業が閉域ネットワークから開かれたインターネット環境へとシームレスに移行し、安全なクラウド活用を実現するためのソリューションを提供しています。企業におけるデータの流れやアプリケーションの利用状況を可視化することで、情報漏洩のリスクを低減し、より柔軟で生産的な働き方を可能にします。

まるでガリレオの望遠鏡が新たな宇宙の姿を示したように、Netskopeは企業に「今まで見えていなかった働き方の実態」を明らかにします。誰が、どこで、どのように業務を遂行しているのかを正確に把握することで、従来の固定概念にとらわれない働き方の最適化が可能になります。たとえば、従業員がどこからでも安全に業務を遂行できる環境を整えたり、不要なアクセス制限を見直し業務効率を向上させたりすることができます。

企業の働き方は、それぞれ異なる星座のようにユニークです。私たちは、Netskopeという"望遠鏡"を通じて、お客様にとって最適な働き方を見つけるお手伝いをすることが使命だと考えています。今後もより多くのお客様にNetskopeの導入を支援し、クラウド時代にふさわしい新しい働き方を広めてまいります。そして、多くの企業が"はじめて望遠鏡を手にし、見えなかったものが見えたときの感動"を、Netskopeとともに体験できることを願っております。

Netskopeの信頼あるパートナーとして、ネクストモードは、今後も企業のセキュアなデジタル変革を推進し、クラウド、ウェブ、プライベートアプリケーション全体においてデータ、ユーザー、アプリケーションを保護するSASEフレームワークへの移行を支援してまいります。

ネクストモードは「クラウドであたらしい働き方を」というビジョンを掲げ、NTT東日本とクラスメソッドが設立したジョイントベンチャーです。2年連続*で日本において最も多くの新規顧客へOkta製品を販売したことが評価され、「Reseller New Business of the Year」を受賞しました。どうしたら快適に働けるかを実証するショールームとして、オフィスを持たず全社員がリモートワークをしています。お客さまが本来取り組むべきクリエイティブな業務にさらに向き合えるよう、働く環境のクラウド化を、当社が体験したノウハウと共にAWSとSaaSでトータルサポートしていきます。*2021年度,2022年度

