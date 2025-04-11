玉城裕規、和田琢磨ほか出演『2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～』7月11日（金）にLINE CUBE SHIBUYAで開催決定！

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株式会社WOWOWプラス




人気のマンガ・アニメ・ゲームのミュージカルや舞台などを中心に活躍する俳優「2.5次元男子」たちが集結する音楽イベント『2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～』を2025年7月11日（金）に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催します。



このイベントは2021年にスタートしたWOWOWプラスオリジナル企画「2.5次元男子。」シリーズ。今回はシリーズ第6弾として、MCに玉城裕規、和田琢磨、出演は磯野亨、大見拓土、君沢ユウキ、佐々木喜英、輝馬、長江崚行、宮崎湧、安井一真が決定。‟音楽でお客様をおもてなし”をテーマに、彼らの魅力あふれるステージをお届けします。極上のひとときをお楽しみください。


【公演名】


2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～



【日時】


2025年7月11日（金）


18:15開場／19:00開演



【会場】


LINE CUBE SHIBUYA


東京都渋谷区宇田川町1-1



【出演】


MC：玉城裕規／和田琢磨


出演：磯野 亨／大見拓土／君沢ユウキ／佐々木喜英／輝馬／長江崚行／宮崎 湧／安井一真　ほか（五十音順）



【チケット】


全席指定


プレミアム指定席：\11,000(税込)


一般指定席：\8,800(税込)


U-25チケット指定席：\6,600(税込)



※未就学児入場不可


※U-25チケット[25歳以下限定]


公演当日入場口にて身分証明書の提示が必要。


※1人6枚まで購入可能



＜一般発売日＞　


2025年5月9日（金）18:00～



＜プレイガイド＞


チケットぴあ


https://t.pia.jp/



ローソンチケット


https://l-tike.com



e＋(イープラス)


https://eplus.jp



【主催】


WOWOWプラス／スマド



【制作】


スマド



【お問い合せ先】


DISK GARAGE


https://info.diskgarage.com/



イベント特設サイト】


https://25jigendanshi.com/live2025/