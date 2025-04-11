玉城裕規、和田琢磨ほか出演『2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～』7月11日（金）にLINE CUBE SHIBUYAで開催決定！

株式会社 WOWOW プラス

人気のマンガ・アニメ・ゲームのミュージカルや舞台などを中心に活躍する俳優「2.5次元男子」たちが集結する音楽イベント『2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～』を2025年7月11日（金）に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催します。

このイベントは2021年にスタートしたWOWOWプラスオリジナル企画「2.5次元男子。」シリーズ。今回はシリーズ第6弾として、MCに玉城裕規、和田琢磨、出演は磯野亨、大見拓土、君沢ユウキ、佐々木喜英、輝馬、長江崚行、宮崎湧、安井一真が決定。‟音楽でお客様をおもてなし”をテーマに、彼らの魅力あふれるステージをお届けします。極上のひとときをお楽しみください。

【公演名】

2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～

【日時】

2025年7月11日（金）

18:15開場／19:00開演

【会場】

LINE CUBE SHIBUYA

東京都渋谷区宇田川町1-1

【出演】

MC：玉城裕規／和田琢磨

出演：磯野 亨／大見拓土／君沢ユウキ／佐々木喜英／輝馬／長江崚行／宮崎 湧／安井一真 ほか（五十音順）

【チケット】

全席指定

プレミアム指定席：\11,000(税込)

一般指定席：\8,800(税込)

U-25チケット指定席：\6,600(税込)

※未就学児入場不可

※U-25チケット[25歳以下限定]

公演当日入場口にて身分証明書の提示が必要。

※1人6枚まで購入可能

＜一般発売日＞

2025年5月9日（金）18:00～

＜プレイガイド＞

チケットぴあ

https://t.pia.jp/

ローソンチケット

https://l-tike.com

e＋(イープラス)

https://eplus.jp

【主催】

WOWOWプラス／スマド

【制作】

スマド

【お問い合せ先】

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

【イベント特設サイト】

https://25jigendanshi.com/live2025/