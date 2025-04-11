玉城裕規、和田琢磨ほか出演『2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～』7月11日（金）にLINE CUBE SHIBUYAで開催決定！
人気のマンガ・アニメ・ゲームのミュージカルや舞台などを中心に活躍する俳優「2.5次元男子」たちが集結する音楽イベント『2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～』を2025年7月11日（金）に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催します。
このイベントは2021年にスタートしたWOWOWプラスオリジナル企画「2.5次元男子。」シリーズ。今回はシリーズ第6弾として、MCに玉城裕規、和田琢磨、出演は磯野亨、大見拓土、君沢ユウキ、佐々木喜英、輝馬、長江崚行、宮崎湧、安井一真が決定。‟音楽でお客様をおもてなし”をテーマに、彼らの魅力あふれるステージをお届けします。極上のひとときをお楽しみください。
【公演名】
2.5次元男子。LIVE 2025～推しメンCLUBへようこそ～
【日時】
2025年7月11日（金）
18:15開場／19:00開演
【会場】
LINE CUBE SHIBUYA
【出演】
MC：玉城裕規／和田琢磨
出演：磯野 亨／大見拓土／君沢ユウキ／佐々木喜英／輝馬／長江崚行／宮崎 湧／安井一真 ほか（五十音順）
【チケット】
全席指定
プレミアム指定席：\11,000(税込)
一般指定席：\8,800(税込)
U-25チケット指定席：\6,600(税込)
※未就学児入場不可
※U-25チケット[25歳以下限定]
公演当日入場口にて身分証明書の提示が必要。
※1人6枚まで購入可能
＜一般発売日＞
2025年5月9日（金）18:00～
＜プレイガイド＞
チケットぴあ
https://t.pia.jp/
ローソンチケット
https://l-tike.com
e＋(イープラス)
https://eplus.jp
【主催】
WOWOWプラス／スマド
【制作】
スマド
【お問い合せ先】
DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
【イベント特設サイト】
https://25jigendanshi.com/live2025/