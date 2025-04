アメリカで即完売した″200ml Micro Hydro″より、春色の新色が登場【Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)】

アルコインターナショナル株式会社

2025年4月26日(土)より、アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコインターナショナル株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長:降幡昌弘)は、Hydro Flask(R)「200ml Micro Hydro」新色4色の販売を開始いたします。

この新たな製品は、Hydro Flask POPUPイベント、Hydro Flask 日本オフィシャルサイト(https://www.hydroflask.co.jp/)、並びに全国の小売店にて順次購入可能となります。

SNSで話題沸騰!ミニマルな200mlサイズ

25年2月末に本国アメリカと日本のDTC限定で発売を開始した本製品。

ミニマルな見た目と使い勝手の良さが話題を呼びました。

小さいカバンに忍ばせても、カラビナをつけてアクセサリーのように携帯しても良し。

ちょっとしたお出かけや、オフィスドリンク用にオススメのアイテムです。

買えるのはPOPUPイベントが初!新色4色を一挙公開

(左から)White / Oat / Trillium / Agave

2025 Spring Summerより新しく登場したトーナルカラーのデザインで、春らしいカラーが追加されます。ギフトにも喜ばれること間違いなしのミニボトルです。

こちらの新色が購入できるのは、全国でもHydro Flask 直営POPUPイベントが初!

この機会にぜひお買い求めください。

発売スケジュール

・4/26(土)~ Hydro Flask PLAYFUL POPUP in Harajuku - We Make It, You Own It -

※イベント詳細は後日公開

・5/1(木)~ Hydro Flask 日本オフィシャルサイト / 全国小売店

製品情報|200ml Micro Hydro

容量:200ml

重量:157g

カラー:White / Oat / Trillium / Agave / Aloe / Surf / Reef / Black

価格:3,520円(税込)

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上1億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70%のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の1つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。

Hydro Flask 日本公式サイト :https://www.hydroflask.co.jp/index.htmlHydro Flask 日本公式IG :https://www.instagram.com/hydroflask.jp/