Hacobu・ラピュタロボティクス共催オンラインセミナー、4月24日開催。輸配送・庫内作業における、改正物流効率化法の対策を解説

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobu(東京都港区 代表取締役社長CEO 佐々木 太郎、以下、Hacobu)は、2025年4月24日(木)に、物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)との共催で、オンラインセミナー「改正物効法、施行!押さえるべきポイントと輸配送・庫内で必要な対策について解説」を開催することをお知らせいたします。

2025年4月1日に施行となった改正物流効率化法のポイントや、輸配送・庫内作業における対策を解説いたします。

セミナー開催背景

2025年4月1日に施行となった改正物流効率化法では、特定事業者に指定された企業には中長期計画の策定と定期報告が義務となります。中長期計画には物流効率化への取り組みを盛り込むこと、定期報告でその進捗を報告することが求められています。

本セミナーでは、その物流効率化への取り組みについて、「物流」を可能な限り幅広くカバーして解説すべく、ラピュタロボティクスとの共催により輸配送と倉庫内作業の双方を解説いたします。特に特定事業者に指定される見込みの荷主企業、輸配送・庫内それぞれの効率化を追求したい企業の皆様に、ぜひご参加いただきたいセミナーです。

詳細・申し込みはこちら>>

https://www.go.movo.co.jp/WebSeminar20250424__NtSeminar_LP.html

開催概要

日時 2025年4月24日(木)14:00-15:00

場所 オンライン

費用 無料

参加対象者 3PLおよび製造・卸売・小売業の物流/DX推進ご担当様

主催 株式会社Hacobu、ラピュタロボティクス株式会社

主なセミナー開催内容 下記ポイントについてそれぞれ要点、詳細を解説いたします。

・改正物流効率化法のポイント

・輸配送に関わるポイント

・庫内作業に関わるポイント

Hacobuについて

商号:株式会社Hacobu

URL:https://hacobu.jp/

設立:2015年6月30日

本社:〒108-0014東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE田町4階

代表:代表取締役社長CEO 佐々木 太郎

事業内容:クラウド物流管理ソリューション「MOVO(ムーボ)」シリーズと、物流 DXコンサルティング「Hacobu Strategy(ハコブ‧ストラテジー)」を展開。 5年連続シェアNo.1(※1)のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注‧管理サービス「MOVO Vista」、生産‧販売‧在庫管理サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマートフォンアプリ「MOVO Driver」の提供をしています。データを武器に、企業間物流の最適化を支援します。

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス‧ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03240/ バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア

ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。https://www.rapyuta-robotics.com/ja/