【セミナーレポート公開】フォロワー転換率3.2倍！UGC数11倍！ファンエンゲージメントを高めるSNS施策と運用のコツ
クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、SNSマーケティング担当者様向けセミナー「フォロワー転換率3.2倍！UGC数11倍！ファンエンゲージメントを高めるSNS施策と運用のコツ」のレポートを4月10日(木)に公開しました。
セミナーレポートを読む :
https://creave.co.jp/column/seminar250305/
※以下URLよりご覧ください。
セミナーレポート：https://creave.co.jp/column/seminar250305/
セミナー資料：https://creave.co.jp/know-how/seminar250305/
セミナー概要
「SNSを活用しているが効果を感じられていない」マーケティング担当者さま必見！
昨今、企業からの一方的なメッセージや発売時だけのコミュニケーションではモノが売れない時代に突入しており、双方向のコミュニケーションや第三者発信の創出がますます重要になっています。
延べ300社以上の支援実績を持つCREAVEが、「フォロワー転換率3.2倍！ UGC数11倍！エンゲージメントを高めるSNS施策と運用のコツ」を実際の成功事例を交えて解説します。
▼ このセミナーでわかること
- ファンエンゲージメントの重要性
- 企業やブランドのファンをつくる3ステップ
- ファンエンゲージメントを高めるSNS施策
- フォロワー転換率3.2倍！UGC数11倍！に改善した事例と施策
※以下URLよりご覧ください。
セミナーレポート：https://creave.co.jp/column/seminar250305/
セミナー資料：https://creave.co.jp/know-how/seminar250305/
株式会社CREAVE 会社概要
CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。
*Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）
※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。
URL：https://creave.co.jp/service/
[表: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/224_1_bfbf53ea5f098139703147c6fc50eed1.jpg ]
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株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/