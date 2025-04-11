【株式会社エルココ】『あおぎり高校』プライズ商品のお知らせ

株式会社エルココ

株式会社エルココ（東京都港区、代表取締役社長：西島賢）は、VTuberグループ『あおぎり高校(※)』より「音霊魂子」、「春雨麗女」、「ぷわぷわぽぷら」のアミューズメント専用景品（以下プライズ）を、2025年4月下旬より対象のアミューズメント施設にて順次展開いたします。

あおぎり高校

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動しているVTuberグループ。

都内のどこかに存在している「あおぎり高校」に集まったメンバーは、それぞれ思い思い理想のスクールライフを過ごしています。

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2025年3月現在)

公式サイト：https://aogirihighschool.com/

公式YouTubeチャンネル：

あおぎり高校 https://www.youtube.com/@aogiri1027

音霊魂子 https://www.youtube.com/@tamako0212

春雨麗女 https://www.youtube.com/@urame0711

ぷわぷわぽぷら https://www.youtube.com/@popura0119

公式X(旧Twitter)：

あおぎり高校 https://x.com/aogirihs

音霊魂子 https://x.com/tamako_aogiri

春雨麗女 https://x.com/harusame_urame

ぷわぷわぽぷら https://x.com/puwapuwa_popura

運営会社：株式会社viviON https://vivion.jp/

【プライズ商品概要】

・作品名 ：あおぎり高校 1/7スケールフィギュア 音霊魂子

あおぎり高校 1/7スケールフィギュア 春雨麗女

あおぎり高校 1/7スケールフィギュア ぷわぷわぽぷら

・展開店舗 ： 対象のアミューズメント施設、オンラインクレーン

※対象店舗などの情報は随時告知。

・展開時期 ： 2025年4月下旬～6月下旬予定

・発売元 ： 株式会社エルココ

あおぎり高校 1/7スケールフィギュア 音霊魂子（全長：約23cm）

人気VTuber音霊魂子の1/7スケールフィギュアが登場！

細かいディテールまでしっかり再現されておりどの角度から見ても可愛いです。

あおぎり高校 1/7スケールフィギュア 春雨麗女（全長：約24.1cm）

人気Vtuber 春雨麗女の1/7スケールフィギュアが登場！ポーズも衣装も再現度◎どの角度も美しい仕上がりです。

あおぎり高校 1/7スケールフィギュア ぷわぷわぽぷら（全長：約23.9cm）

人気VTuber ぷわぷわぽぷらの１/7スケールフィギュアが登場！

ポップな衣装を纏いどの角度から見てもかわいい仕上がりになりました。

株式会社エルココ 各種メディア

■エルココランド

https://elcoco.co.jp/elcocoland(https://elcoco.co.jp/elcocoland)

■エルココ公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/ElcocoPrize(https://twitter.com/ElcocoPrize)

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社エルココ

営業部

〒107-0062東京都港区南青山2-26-1

D-LIFEPLACE 南青山11・12階

問い合わせ先：info@elcoco.co.jp