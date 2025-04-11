アニメ『ガールズバンドクライ』と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催！手島nari先生描き下ろしのイラストを使用した新作グッズが登場！

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中外鉱業株式会社


キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメ『ガールズバンドクライ』×ROUND1 コラボキャンペーン」にて新商品を販売します。



アニメ『ガールズバンドクライ』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催決定！


手島nari先生描き下ろしの、ラウンドワンを満喫する"トゲナシトゲアリ"メンバー5人のイラストを使用した新作アイテムが販売決定！


ラインナップには「アクリルフィギュアスタンド」や「長袖Tシャツ」、カプセルトイの「ステッカーセット」、さらにクレーンゲームプライズ景品の「マフラータオル」など、多種多様なグッズが登場！


2025年4月18日(金)より、ROUND1一部店舗にて販売となります。また、2025年4月25日(金)より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。



開催情報

アニメ『ガールズバンドクライ』 × ROUND1 コラボキャンペーン


・開催期間　2025年4月18日(金)～7月21日(月)


・開催店舗　ROUND1 各店舗　※グッズ取り扱い店舗は5店舗のみ


・イベント特設サイト　https://www.round1.co.jp/collaboration/girls-band-cry/index.html



《開催内容》


・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）
・オリジナルグッズの販売
・コラボメニューの販売
・カラオケコラボルームの実施（池袋店、梅田店）
・ボウリングスコア登録キャンペーン
・Xフォロー＆リポストキャンペーン　など



※キャンペーンによって該当店舗が異なります


※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。



グッズ情報


■アクリルフィギュアスタンド　ROUND1コラボver.（全5種）


販売価格：1,870円(税込)


ラインナップ：井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ（全5種）





■トレーディング缶バッジ　ROUND1コラボver.（全10種）


販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入] 4,400円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ポラショットコレクション　ROUND1コラボver.（全10種）


販売価格：1個 330円(税込)／1SET[10個入] 3,300円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■A4クリアファイル　ROUND1コラボver.


販売価格：550円(税込)





■ホロアクリルアートパネル　ROUND1コラボver.（全6種）


販売価格：3,300円(税込)





■サコッシュ　ROUND1コラボver.


販売価格：2,860円(税込)





■PVCリストバンド　ROUND1コラボver.（全6種）


販売価格：1,100円(税込)





■長袖Tシャツ　ROUND1コラボver.


販売価格：4,400円(税込)


サイズ：Mサイズ、Lサイズ、XLサイズ



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。



カプセルトイ ※4店舗限定


■ステッカーセット　ROUND1コラボver.（全5種）


販売価格：400円(税込)


※全国4店舗限定（池袋店、吉祥寺店、梅田店、奈良 ミ・ナーラ店）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



クレーンゲームプライズ景品 ※アミューズメントコーナー限定


■マフラータオル　ROUND1コラボver.（全6種）


※アミューズメント設置99店舗



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※投入時期についてはコラボHPをご確認ください。


Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/girls-band-cry_round1/


予約期間：2025年4月25日(金)10:00～7月21日(月)23:59


発送日：2025年10月発送予定



※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※WEB販売ではカプセルトイ・クレーンゲームプライズの販売はございません。



権利表記・関連サイト

【権利表記】
(C)東映アニメーション



【関連サイト】


「ガールズバンドクライ」公式サイト
https://girls-band-cry.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline