アニメ『ガールズバンドクライ』と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催！手島nari先生描き下ろしのイラストを使用した新作グッズが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメ『ガールズバンドクライ』×ROUND1 コラボキャンペーン」にて新商品を販売します。
アニメ『ガールズバンドクライ』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催決定！
手島nari先生描き下ろしの、ラウンドワンを満喫する"トゲナシトゲアリ"メンバー5人のイラストを使用した新作アイテムが販売決定！
ラインナップには「アクリルフィギュアスタンド」や「長袖Tシャツ」、カプセルトイの「ステッカーセット」、さらにクレーンゲームプライズ景品の「マフラータオル」など、多種多様なグッズが登場！
2025年4月18日(金)より、ROUND1一部店舗にて販売となります。また、2025年4月25日(金)より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。
開催情報
アニメ『ガールズバンドクライ』 × ROUND1 コラボキャンペーン
・開催期間 2025年4月18日(金)～7月21日(月)
・開催店舗 ROUND1 各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は5店舗のみ
・イベント特設サイト https://www.round1.co.jp/collaboration/girls-band-cry/index.html
《開催内容》
・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）
・オリジナルグッズの販売
・コラボメニューの販売
・カラオケコラボルームの実施（池袋店、梅田店）
・ボウリングスコア登録キャンペーン
・Xフォロー＆リポストキャンペーン など
※キャンペーンによって該当店舗が異なります
※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
グッズ情報
■アクリルフィギュアスタンド ROUND1コラボver.（全5種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ（全5種）
■トレーディング缶バッジ ROUND1コラボver.（全10種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入] 4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション ROUND1コラボver.（全10種）
販売価格：1個 330円(税込)／1SET[10個入] 3,300円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■A4クリアファイル ROUND1コラボver.
販売価格：550円(税込)
■ホロアクリルアートパネル ROUND1コラボver.（全6種）
販売価格：3,300円(税込)
■サコッシュ ROUND1コラボver.
販売価格：2,860円(税込)
■PVCリストバンド ROUND1コラボver.（全6種）
販売価格：1,100円(税込)
■長袖Tシャツ ROUND1コラボver.
販売価格：4,400円(税込)
サイズ：Mサイズ、Lサイズ、XLサイズ
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
カプセルトイ ※4店舗限定
■ステッカーセット ROUND1コラボver.（全5種）
販売価格：400円(税込)
※全国4店舗限定（池袋店、吉祥寺店、梅田店、奈良 ミ・ナーラ店）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
クレーンゲームプライズ景品 ※アミューズメントコーナー限定
■マフラータオル ROUND1コラボver.（全6種）
※アミューズメント設置99店舗
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※投入時期についてはコラボHPをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/girls-band-cry_round1/
予約期間：2025年4月25日(金)10:00～7月21日(月)23:59
発送日：2025年10月発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※WEB販売ではカプセルトイ・クレーンゲームプライズの販売はございません。
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C)東映アニメーション
【関連サイト】
「ガールズバンドクライ」公式サイト
https://girls-band-cry.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline