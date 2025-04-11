TV アニメ「BECK」YouTube で全話を一挙無料公開、本日配信開始【著者最新作「THE BAND」第 1 巻発売記念！】

株式会社 講談社

人気マンガ「ゴリラーマン」「BECK」などで知られる、ハロルド作石先生による最新作「THE BAND」第 1 巻が 4 月 16 日発売！ これを記念して、講談社が運営する YouTube チャンネル「フル☆アニメ TV」にて、TV アニメ「BECK」全 26 話を一挙無料配信いたします。本日 4 月 11 日から 5 月 11 日までの期間限定配信となりますので、最新作「THE BAND」と一緒にぜひお楽しみください！

「BECK」の主人公は、趣味も特技もとくにないふっつーの中学生：田中幸雄、通称・コユキ。このコユキ、ある日偶然道で出会ったヘンな犬を助けたことにより犬の飼い主である「竜介」に出会ってしまう。竜介の影響で音楽の世界へと引き込まれていくコユキ… 彼の平凡な人生は、ロックによって大きく変わっていく―――!! 個性あふれる仲間たちとの出会い、バンド「BECK」の結成、数々 の試練を乗り越えながら、コユキは己の信じる音楽を掻き鳴らす!!バンド作品の金字塔、絶対にお見逃しなく。

TV アニメ「BECK」 全26話の動画はこちら：

https://youtu.be/D3xNGPf8itE

再生リスト「『BECK』全 26 話 イッキ見！【期間限定】2025 年 5 月 11 日(日)まで」： https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34CJoeWIbjN0O2QtYCvqNSCG

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメ TV】： https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式 X（旧 Twitter）：

https://x.com/FullAnimeTV

ハロルド作石先生の最新作！「THE BAND」新作コミックス 1 話 試し読みはこちら：

https://comic-days.com/episode/2550912964974464185

「BECK」原作コミックス 1 話 試し読みはこちら【新装版 第 1 巻～ 大好評発売中！】：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156636648882

アニメ「BECK」(全 26 話) 配信スケジュール

2025 年 4 月 11 日(金)AM0:00～5 月 11 日(日)23:59 (c)ハロルド作石・講談社／2004 ＢＥＣＫ製作委員会