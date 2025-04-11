【世界の量子リーダーたちとの交流イベント】「グローバル量子トモダチの会」開催のお知らせ
一般社団法人量子フォーラム
量子技術の健全な発展を支援することを目的としている、一般社団法人量子フォーラム（代表理事：富田章久、所在地：東京都港区）は、世界の量子リーダーたちとカジュアルに交流するイベント『グローバル量子トモダチの会』を開催いたします。本イベントでは、量子技術の最前線で活躍する12名のリーダーが一堂に会し、講演を行います。
講演会後のネットワーキングは、世界の量子スタートアップリーダーたちと意見交換や情報共有を行える絶好の機会となります。
量子技術の未来について語り合い、新たなイノベーションの可能性を探る場として、ぜひご参加ください。ネットワーキングで「量子トモダチ」を作りましょう。
量子フォーラム 量子コンピュータ技術推進委員会では、継続的なグローバル量子トモダチの連携推進、発展を企図してグローバル量子コミュニティを発足します。今後継続的なミートアップの開催、情報発信、産学連携の支援を行っていきます。この活動を通じてグローバルで共に勝っていく量子産業、量子研究を後押しして参ります。
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/156530/table/2_1_36122eb408489b8fbd99e170bc67bad6.jpg ]
1. ご挨拶／Welcome
田中 宗 Tanaka Shu
量子コンピュータ技術推進委員会 委員長
Chair, Quantum Computing Committee of Quantum Forum
慶應義塾大学
2. Global Startup Pitch (10min. x 12 startups)
Nir Minerbi
CEO, Classiq Technologies
Tommaso Demarie
CEO, Entropica Labs
Steve Gibson
Chief Revenue Officer, Strangeworks
Yuval Boger
CCO, QuEra Computing
Mark Luo
CEO, Quantum Brilliance
Jason Lynch
CEO. Equal1
Geoff Pryde
Chief Technical Director, PsiQuantum
Simon Phillips
CTO, OQC
Carmen Palacios-Berraquero
CEO, Nu Quantum
Gilad Ben-Shach
VP, Business Development, Quantum Machines
中田 宙志
COO, Jij
松下 雄一郎
CEO, Quemix
3. 閉会／Closing
寺部 雅能 Terabe Matt
量子コンピュータ技術推進委員会 幹事
Executive Director, Quantum Computing Committee of Quantum Forum
デロイト トーマツ グループ
一般社団法人量子フォーラム
お問い合わせ窓口
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