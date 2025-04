eスポーツ大会「Colosseo7」焼失した日本百名城「府内城」をバトルフィールドに採用

株式会社モンドリアン

▼歴史的遺産・府内城を再現した「大分府内城マップ」がeスポーツ大会「Colosseo7」のEXTRA STAGEとして登場し、フォートナイトのクリエイティブ大会史上初となるゼロビルド形式のトーナメント戦が開催されます。

▼人気ゲームキャスター「トンピ?」がColosseoのアドバイザーに就任し、大会を盛り上げるほか、メタバースとeスポーツを融合させた新たなエンターテインメントの形を提案します。

株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「当社」)は、当社が主催・運営するeスポーツ大会「Colosseo7」において、歴史的遺産・府内城を再現したオリジナルマップ「大分府内城マップ」がEXTRA STAGEとして登場することを発表いたします。

本大会では、クリエイティブ大会史上初となるゼロビルド形式を導入し、戦略性の高いトーナメント戦が繰り広げられます。また、本EXTRA STAGEでは、3人1組のトリオによる8チームのトーナメント戦を実施し、熱戦が展開される予定です。

「Colosseo」は、当社が主催・運営するeスポーツ大会シリーズで、競技性の高いフォートナイトクリエイティブモードを活用したトーナメント形式のイベントです。プレイヤーのスキルや戦略性を試す場として、初心者から上級者まで幅広い層が参加できることが特徴です。過去の大会では多くの競技者が熱戦を繰り広げ、成長の機会を得る場としても注目されています。

「大分府内城マップ」とは?

「大分府内城マップ」は、大分県の歴史的遺産である府内城を舞台に設計されたオリジナルマップです。プレイヤーは、このマップ内で戦略戦や陣取り合戦を繰り広げながら、ゲームを通じて府内城の歴史や大分の文化に触れることができます。地方創生の一環として、地域の魅力を全国・世界に発信するコンテンツとしても期待されています。

マップコード:6670-4276-1010

ゲームトレーラー:https://youtu.be/fYIVSvzknQc(https://youtu.be/fYIVSvzknQc)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fYIVSvzknQc ]

ゲームキャスター「トンピ?」氏がモンドリアンにアドバイザーとして参画!

ゲームキャスターとして多方面で活躍中の「トンピ?」氏が、このたびモンドリアンの取り組みにアドバイザーとして参画。マップ制作に関するアドバイスや、広報面でのサポートなど、多角的にプロジェクトに関わっていただく予定です。今後はトンピ?氏と共に、Colosseoをさらに魅力的なコンテンツに育て、より多くの皆さまに楽しんでいただけるよう取り組んでまいります。

「トンピ?」は、Fortniteをはじめとする多数のゲームタイトルの公式キャスターを務め、大規模なゲームイベントでの実況・解説経験を有するゲームキャスターです。東京ゲームショウやニコニコ超会議などのイベントにも出演し、1300以上の大会・イベントに携わってきた実績を持ちます。

https://www.tonpiofficial.com(https://www.tonpiofficial.com)

「Colosseo7」大会概要

【開催日程】

EXTRA STAGE:4月11日(金)

予選:4月12日(土)

GRAND FINAL:4月13日(日)

【主催・協賛・協力】

主催・運営:株式会社モンドリアン

協賛:株式会社タイムマシン、おおいた未来まちづくり株式会社



【GRAND FINAL優勝賞品】

株式会社タイムマシンより、優勝チームには「e☆イヤホン CRAZY RACCOON EARPHONE(3点)」が贈呈されます。また、おおいた未来まちづくり株式会社より、優勝チームの各メンバーに「Amazonギフトカード(5,000円分)」が贈呈されます。

次回大会は、2025年6月を予定しています。当社は、メタバースとeスポーツを組み合わせた新しいエンターテインメントの形を提供し続けます。今後ともご期待ください。

株式会社タイムマシンについて

株式会社タイムマシンは、日本初にして日本最大級のイヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」を運営しています。e☆イヤホンは、全国に 4 店舗(秋葉原店、大阪日本橋本店、名古屋大須店、仙台駅前店)と Web 通販を展開。2023 年 3 月にはゲーミングに特化した店舗「ゲーミング AKIBA」をオープンしました。また、専門店だから実現できる中古品の販売と高価買取にも力を入れております。約 2,000 ブランド、約 25,000 点のイヤホン・ヘッドホンを品揃え、店舗では全ての製品を自由にご試聴いただけます。さらに、世界中のイヤホン・ヘッドホンが集まる国内最大級のポータブルオーディオ展示試聴イベント「ポタフェス」の開催など、ポータブルオーディオに関連する様々なビジネスを展開しています。

サイトURL:https://www.tm-g.jp/(https://www.tm-g.jp/)

サイトURL:https://game-awesome.com/(https://www.fortnite.com/@mondrian)

おおいた未来まちづくり株式会社について

おおいた未来まちづくり株式会社は、大分県の地域活性化を目的に、デジタル技術を活用した街づくりや観光振興を推進する企業です。官民連携のもと、地域の歴史や文化を未来へつなげるためのプロジェクトを展開しており、メタバースを活用した新たな都市体験の創出にも力を入れています。

本プロジェクト「大分-府内城DOMINATION」では、デジタル技術を活用した歴史的建造物の再建を通じて、教育・観光・eスポーツなど多方面での活用を目指し、大分の魅力を国内外へ発信していきます。

WebサイトURL:https://oita-mirai-machidukuri.com/(https://oita-mirai-machidukuri.com/)

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL:https://mondrian.gg/(https://mondrian.gg/)



*モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

*Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.

<会社概要>

商号:株式会社モンドリアン

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役:角田 拓志

設立:2023年1月16日

資本金: 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ(東証プライム:3288)の一員です

