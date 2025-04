【UNTITLED】2025 Spring＆Summer Collection Volume 3を4月11日（金）よりオフィシャルサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「UNTITLED(アンタイトル)」は、2025 Spring & Summer Collection Volume 3を4月11日(金)よりオフィシャルサイト(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/lookbook/2025ss/vol3/)で公開いたします。

UNTITLED(アンタイトル)は、常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。今春のアンタイトルは、アメリカン・モダンスタイルから着想を得たコレクションを展開いたします。

2025 Spring&Summer CollectionのVolume 3となる本コレクションでは、60年代に描かれた手描きのチェックをベースに、オリジナルでリ・デザインしたシャドーチェックのアイライン・ドレス、プリーツスカート、新鮮なアンサンブルコーディネートが完成する同柄のニット&カーディガンなど、アーティーな雰囲気を感じられるアイテム、レディなフレアシルエットにサークルモチーフのクロシェ刺繍が印象的なスカート、やや張りのあるツイルを使い、すっきりとしたトップから続く甘さを抑えた構築的なフレアシルエットがポイントのノースリーブワンピースなど、エレガントなムードのアイテムも揃います。

また、軽く清涼感のあるニットで仕立てた構築的なシルエットのニットベストとペンシルシルエットスカートのセットアップ、コンパクトなツイル素材を使い都会的で洗練された印象仕上げたカーブシルエットが新鮮なカーゴパンツ、ヴィンテージのような風合いが新鮮なスウェットトップなど、夏へ向けて心地よいアイテムも必見です。

Collectionはこちら(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/lookbook/2025ss/vol3/)

【 Collectionより一部抜粋 】

Blouse \24,200 / Skirt \28,600Jacket \39,600 / Dress \35,200Dress \35,200Cardigan \26,400 / Knit \24,200 / Skirt \30,800Cardigan \26,400 / Tops \15,400 / Pants \24,200Vest \17,600 / Blouse \20,900 / Skirt \20,900

All prices are tax included.

【 UNTITLED 2025 S/S Season Theme&Concept 】

New “Timeless” Standard

洒脱であること 自由なミックス&マッチ

私らしいスタイル タイムレスな魅力

ビック・アップルを舞台に変化する時代の空気を切り取ったアーティストと

エフォートレスな装いがスタイル・コードとなった女性たち

それぞれが表現したアメリカン・モダンスタイルが着想源となったシーズン

躍動感のある一瞬を描いたロバート・ロンゴ

今なおファッションアイコンとして輝く

ジャクリーヌ・ケネディとキャロリン・べセット

ロンゴの代表作『Men in the Cities』が醸し出す

シャープでスタイリッシュな空気感と

同時代を生きたファッションアイコンの彼女たちが愛した

色褪せることのないスタンダードなアイテムを紐解き

マッシュアップしたコレクション

【 UNTITLED Brand Concept 】

The Body Is Your Canvas

~自分を自由に描く服~

常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、

自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。

[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]

【 Brand Information 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)

■ 公式Instagram @untitled_official.jp

■ 公式LINE @UNTITLED/アンタイトル

<会社概要>

・名称:株式会社フィールズインターナショナル(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:丸山 紀之

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト:https://store.world.co.jp/