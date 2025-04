東京フィルハーモニー交響楽団が4月、ドバイ日本人学校を初訪問。4月にアラブ首長国連邦ドバイで開催中のInClassica国際音楽祭でドバイ・デビュー

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団(以下、東京フィル/所在地:東京都新宿区/理事長:三木谷浩史)は4月、アラブ首長国連邦(UAE)ドバイ首長国の首都、ドバイで開催される歴史あるInClassica International Music Festival(インクラシカ国際音楽祭)2025に出演。4月6日~21日に開催される音楽祭のうち6公演に出演しています。

これにともない、4月15日、ドバイ日本人学校において訪問演奏を行い、現地の小中学生・教員計143名との交流が実現することが決定しました。

ドバイ日本人学校創立記念コンサート(創立45周年)

公演日時:4月15日(火)11:40~12:10

会場:ドバイ日本人学校 体育館

https://asp.schoolweb.ne.jp/c20200114

曲目:日本人学校校歌 ほか ※児童生徒・教員の皆様と共演させていただく可能性もあります

※関係者のみのイベントです。ご取材いただけるプレス関係の方は下記問合せ先まで個別にお問合せください。

出演(すべて東京フィルハーモニー交響楽団メンバー)

第1ヴァイオリン

依田真宣(よだ まさのぶ/コンサートマスター)

坪井夏美(つぼい なつみ/アシスタント・コンサートマスター)

第2ヴァイオリン

藤村政芳(ふじむら まさよし/首席奏者)

水鳥路(みずとり みち/首席奏者)

ヴィオラ

須田祥子(すだ さちこ/首席奏者)

加藤大輔(かとう だいすけ/副首席奏者)

チェロ

渡邉辰紀(わたなべ たつき/首席奏者)

高麗正史(こうらい まさし/フォアシュピーラー)

以上

◆InClassica国際音楽祭について

2025年の開催で14回目を迎える、UAE地域最大の国際音楽祭。今年は4月6日から21日にかけて世界的なアーティストやオーケストラが出演する一連のコンサートのうち、東京フィルは6公演に出演。ピアニスト ミハイル・プレトニョフやベフゾド・アブドゥライモフ、ヴァイオリニスト ジュゼッペ・ジッボーニ、三浦文彰、ヴィオラのデイヴィッド・アーロン・カーペンター、チェリスト ゴーティエ・カピュソン、ミラノ・スカラ座管首席クラリネット奏者ファブリツィオ・メローニといったソリストたちと、21世紀の作曲家アレクセイ・ショールによる協奏曲と、古今のクラシック管弦楽作品の名曲を奏でます。音楽祭の様子はクラシック音楽の配信メディア medici.tv によるライヴ/アーカイヴ配信も実施。欧州とアジアを結びビジネスの要衝としても急速に発展しているドバイの地で、東京フィルサウンドが響きます。

また、管楽器メンバーの一部は、同音楽祭と連動して開催されている「Middle East Classical Music Academy」でのマスタークラスにも参加しています。

https://me-musicacademy.com/professors/

ウェブサイト

https://inclassica.com/

◆medici.tv

https://www.medici.tv/en/partners/inclassica-festival



◆会場

ドバイ歌劇場(全公演): Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Downtown Dubai - Dubai(https://maps.app.goo.gl/z8caJfoQCPvVXZVT7)

東京フィルの出演公演 4/7, 9, 11, 13, 15, 17の6公演

4月9日 世界的ピアニストで東京フィル特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフとの共演 (C)InClassica4月7日、9日の公演で共演した指揮者、コンラート・ファン・アルフェン氏と終演後に

◆出演

指揮:コンラート・ファン・アルフェン(4/7&9)

トマス・グラウ(4/11&17)

マリオス・パパドプーロス(4/13&15)

※当初出演が予定されていたアンドレア・バッティストーニは、本人の事情により出演できなくなりました。

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

【共演】

ヴァイオリン:ジュゼッペ・ジッボーニ(4/7)

ピアノ:ミハイル・プレトニョフ[東京フィル特別客演指揮者](4/9)、ベフゾド・アブドゥライモフ(4/17)

クラリネット:ファブリツィオ・メローニ(4/11)

ヴァイオリン:三浦文彰(4/13)

ヴィオラ:デヴィッド・アーロン・カーペンター(4/13)

チェロ:ゴーティエ・カピュソン(4/15)

各公演概要

◆4月7 日(月) 20:00開演 会場:ドバイ歌劇場 (公演終了)

ヴェルディ/ 歌劇『ナブッコ』序曲

ショール/ヴァイオリン協奏曲第7番 (ヴァイオリン:ジュゼッペ・ジッボーニ)

シューベルト/交響曲第8番『グレイト』

詳細:https://inclassica.com/calendar/italian_maestros

◆4月9日(水)20:00開演 会場:ドバイ歌劇場 (公演終了)

ショール=プレトニョフ/ピアノと管弦楽のための組曲第2番『私の本棚から』(ピアノ:ミハイル・プレトニョフ)

ベートーヴェン/交響曲第5番『運命』

詳細:https://inclassica.com/calendar/legendary_piano_genius_-_mikhail_pletnev

◆4月11日 (金) 20:00開演 会場:ドバイ歌劇場

ボロディン/交響詩『中央アジアの草原にて』

ショール/クラリネット協奏曲第2番 (クラリネット:ファブリツィオ・メローニ)

ストラヴィンスキー/バレエ音楽『火の鳥』 (1919年版)

詳細:https://inclassica.com/calendar/mediterranean_magic_with_the_tokyo_philharmonic_orchestra

◆4月13日 (日) 20:00開演 会場:ドバイ歌劇場

チャイコフスキー/花のワルツ ※当初発表のプログラムから変更

ショール/ヴァイオリンとヴィオラのための協奏曲(ヴァイオリン:三浦文彰、ヴィオラ:デイヴィッド・アーロン・カーペンター)

ドヴォルザーク/交響曲第8番

詳細:https://inclassica.com/calendar/unity_of_nations

◆4月15日 (火) 20:00開演 会場:ドバイ歌劇場

ショール/ピアノ協奏曲第1番 (ピアノ: ベフゾド・アブドゥライモフ)

ベートーヴェン/交響曲第7番

詳細:https://inclassica.com/calendar/uzbekistan's_finest:_behzod_abduraimov_with_tokyo_philharmonic

◆4月17日 (木) 20:00開演 会場:ドバイ歌劇場

ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1番 ※当初発表のプログラムから変更

ショール/チェロ協奏曲第1番 (チェロ: ゴーティエ・カピュソン)

チャイコフスキー/交響曲第5番

詳細:https://inclassica.com/calendar/the_magic_cello

◆東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonic Orchestra

東京フィルハーモニー交響楽団 (C)Takafumi Ueno

1911年創立。日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約160名のメンバーをもち、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダクターにチョン・ミンを擁する。

Bunkamuraオーチャードホール、東京オペラシティ コンサートホール、サントリーホールでの定期演奏会や「渋谷/平日/休日の午後のコンサート」「ハートフルコンサート」「ニューイヤーコンサート」「第九特別演奏会」など、クラシック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ演奏、『NHKニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー!オーケストラ』『名曲アルバム』『クラシックTV』『題名のない音楽会』『東急ジルベスターコンサート』『NHK紅白歌合戦』『いないいないばあっ!』などの放送演奏により、全国の音楽ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。2020~21年のコロナ禍における取り組みはMBS『情熱大陸』、NHK BS1『BS1スペシャル 必ずよみがえる~魂のオーケストラ 1年半の闘い』などのドキュメンタリー番組で取り上げられ、2024年にはNHK『突撃!カネオくん』などのバラエティ番組でも取り上げられた。

1989年にBunkamuraオーチャードホールとプロのオーケストラとして日本で初めてフランチャイズ契約を締結。また、東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

海外公演も積極的に行い、2014年3月には創立100周年記念事業としてアジア・欧米6か国を巡るワールド・ツアーを開催。2015年12月に日韓国交正常化50周年を記念してソウルと東京の2都市で「日韓友情『歓喜の第九』」演奏会(指揮:チョン・ミョンフン)を、2017年12月には上海における日中国交正常化45周年記念演奏会、チョン・ミョンフン指揮のもと2024年5月に韓国3都市4公演でのツアー、2025年3月に日韓国交正常化60周年を記念した日韓合同オーケストラ公演を東京とソウルの2都市で開催し、国内外の注目を集めた。

昭和62年度芸術祭賞、平成7年度芸術祭大賞、平成16年度芸術祭優秀賞、また三善晃管弦楽作品シリーズ「音楽の未来遺産」3公演のライヴCD「三善晃の音楽」(カメラータ・トウキョウ/平成20年10月)が平成20年度芸術祭優秀賞を受賞した。他に、昭和59年度に第8回音楽之友社賞と第8回ゆとりすと賞(味の素社)、平成13年度ミュージック・ペンクラブ賞(クラシック部門/日本人アーティスト)、2021年「OPUS KLASSIK 2021」交響曲部門(20-21世紀)(指揮:アンドレア・バッティストーニ)、2022年「第20回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」(指揮:チョン・ミョンフン/2022年10月定期演奏会におけるヴェルディ歌劇『ファルスタッフ』演奏会形式上演)などを受賞している。

In 2025, the Tokyo Philharmonic Orchestra celebrated its 114th anniversary as Japan’s first symphony orchestra. With about 160 musicians, Tokyo Phil regularly performs both symphonies and operas. Tokyo Phil is proud to have appointed Maestro Myung-Whun Chung, who has been conducting the orchestra since 2001, as Honorary Music Director, Maestro Andrea Battistoni as Chief Conductor, and Maestro Mikhail Pletnev as Special Guest Conductor.

Tokyo Phil has established its world-class reputation through its subscription concert series, regular opera and ballet assignments at the New National Theatre, and a full, ever in-demand musical agenda around Japan and the world, including broadcasting with NHK Broadcasting Corporation, various educational programs, and tours abroad.

While Tokyo Phil is a frequent recipient of the ACA National Arts Festival Award in Japan, its recordings have been highly acclaimed internationally, winning the "OPUS KLASSIK 2021" award in the symphonic category (20th-21st century).

Tokyo Phil has partnerships with Bunkamura Orchard Hall, the Bunkyo Ward in Tokyo, Chiba City, Karuizawa Cho in Nagano, and Nagaoka City in Niigata, and also cooperation agreement with Kariya City in Aichi.

