株式会社 琉球銀行

一般財団法人りゅうぎん国際化振興財団（理事長 川上 康）は、諸外国との人材交流やグローバルに活躍できる人材育成を目的に「りゅうぎん海外留学支援事業」を実施し、留学希望者を募集いたします。

本事業は、経済的な理由により留学費用の支弁が困難である学生に対し、返還義務のない奨学金を給付することで、異文化交流事業を希望する学生や専門性の高い学業の研鑚を志す学生・社会人を支援し、人材育成を通じて、社会の発展に寄与することを目指しています。

留学にご興味のある方は、詳細をご確認の上、下記のとおり募集説明会を開催いたしますので、どうぞお気軽にご参加ください。皆さまのご応募をお待ちしています。

記

1. 事業名

りゅうぎん海外留学支援事業

2. 概要

【高校部門】

（1）給付金額：上限370万円（派遣する国・地域により決定）

（2）派遣人数：1名程度

（3）派遣期間：1学年間(約10カ月)

（4）募集説明会：2025年4月20日（日）

《午前の部》午前11時～午後12時 オンライン（ZOOM）

《午後の部》午後3時半～午後4時半 対面（場所：りゅうぎん健保会館）

【大学・大学院部門】

（1）給付金額：年間240万円

（2）派遣人数：2名程度

（3）派遣期間：1～2年間

（4）募集説明会：2025年4月20日（日）

《午前の部》午前9時30分～午前10時30分 オンライン（ZOOM）

《午後の部》午後2時～午後3時 対面（場所：りゅうぎん健保会館）

3. 願書提出先・お問い合わせ

公益社団法人 日本国際生活体験協会（EIL）沖縄事務所

電話：098-880-2197

※詳細はこちら(https://www.ryugin.co.jp/corporate/sustainability/relations-with-local-communities/kokusaika/kaigairyugaku/)をご覧ください。

以 上