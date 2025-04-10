大口法人用サービス「OKJ法人プレミア」 提供開始のお知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

近年、一般事業会社様や機関投資家様が暗号資産を活用した事業展開をされる機会が増えています。こうした背景を受け、暗号資産保有事業者様の様々なニーズに柔軟にお応えするべく、大口の法人様向けサービスとして「OKJ法人プレミア」を2025年4月10日(木)より提供開始することをお知らせいたします。

■提供サービス

１.取引サービス

お取引ニーズに合わせて柔軟なソリューションを提案・提供します。

２.専属カスタマーサポート

専属担当者によるサービス全般のサポートを行います。

３.APIレートリミットの緩和

高頻度取引を行われる場合、レートリミットを既定値より緩和することが可能です。

４.出金・出庫限度額の緩和及び即時対応

大口法人のお客様のニーズに合わせて随時調整・対応します。

５.資産ロック機能

期末時価評価課税の適用除外をご希望の場合、簡単に資産ロック及び解除が可能です。

■対象条件

法人のお客様（上場会社、適格機関投資家、一般事業会社様等）

■お申込み方法

お問い合わせフォーム(https://okcoinjapan-support.zendesk.com/hc/ja-jp/requests/new)よりご連絡ください。

当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

会社名 : オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 : 東京都港区虎ノ門 1-2-10 虎ノ門桜田通ビル 5 階

設立年月 : 2017 年 9 月 19 日

代表者 : 代表取締役 馮 鐘揚

事業概要 : 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号：関東財務局長 第 00020 号

加入協会：一般社団法人 日本暗号資産取引業協会

URL : https://www.okj.com