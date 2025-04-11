秩父文学祭「秩父短編文学賞」授賞式・受賞作品朗読会チケット販売開始のお知らせ
2024 年 12 月 16 日にお知らせいたしました 2025 年 6 月に開催予定の『秩父文学祭』
（https://www.seiburealestate.co.jp/news/detail/news269.html）で行う「秩父短編文学賞」の授賞式および受賞作品朗読会のチケットを、4 月 20 日（日）より、以下のプレイガイドにおいて販売を開始いたします。また、朗読会については、4 月 13 日（日）より先着先行販売を実施いたします。
授賞式では、全国から寄せられた短編小説の中から選ばれた受賞作品の発表とともに、俳優の梅津瑞樹さんによる大賞作品の朗読会を開催いたします。また、文学祭の期間中には地域と連携した多彩な関連イベント※も予定しております。
※イベント詳細につきましては 5 月下旬ごろに公式サイトにてお知らせいたします。
１．授賞式・受賞作品朗読会 概要
開催日 2025 年 6月 22 日（日）
会 場 秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ （埼玉県秩父市熊野町 8-15）
・授賞式
時 間：11:00～12:00
料 金：無料（要事前予約）
・受賞作品朗読会
時 間：14:00～15:30
料 金：S 席 5,000 円、A 席 2,000 円（要事前予約）
２．チケット販売情報
授賞式の事前予約ならびに受賞作品朗読会のチケットは以下の日程で販売いたします。
・先着先行受付（プレイガイド：ぴあ）2025 年 4 月 13 日（日）10：00～
※受賞作品朗読会のみ
・一般販売（プレイガイド：ぴあ） 2025 年 4 月 20 日（日）10：00～
※授賞式および受賞作品朗読会の両方
詳細は公式サイトをご確認ください。
公式 web サイト＜https://chichibu-bungakusai.com/＞
公式 X ＜https://x.com/chichibu_fes＞
３．一般の方のお問合せ先
秩父文学祭事務局＜chichibu-bungakusai@seibupros.jp＞
※ご回答までに数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
（秩父文学祭について）
秩父市、西武鉄道株式会社、株式会社西武不動産、日本大学芸術学部が 2025 年 6 月に共同で開催するイベントです。本イベントは、秩父のレトロな街並みと四季を堪能できる景色、古民家をリノベーションした宿泊施設「NIPPONIA 秩父 門前町」など、魅力的な観光資源を活用するべく「秩父に来る理由の付加」として企画したもので、秩父で「令和の文豪」を発掘する新しい文学祭です。
公式 web サイト＜https://chichibu-bungakusai.com/＞
公式 X ＜https://x.com/chichibu_fes＞
https://prtimes.jp/a/?f=d103822-91-e876a5fe9598ff42c290901758b3212a.pdf