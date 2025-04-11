【BIC SIM】公式Xアカウントフォロワー10万人達成を記念してビックカメラギフトカードが当たるキャンペーンを実施！
ビックカメラグループの格安SIMサービス「BIC SIM powered by IIJ」の公式X（旧Twitter）アカウント（@bicsim_official）は、フォロワー数が10万人を達成いたしました。
これを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、抽選でビックカメラギフトカードが当たる「BIC SIM公式Xフォロワー10万人達成記念キャンペーン」を実施しております。
BIC SIM公式Xフォロワー10万人達成記念キャンペーン
■キャンペーン期間
2025年4月4日～4月18日
■キャンペーン概要
BIC SIM公式Xのフォロワー10万人を記念して、「BIC SIM公式Xフォロワー10万人達成記念キャンペーン」を実施します。
キャンペーン期間中にBIC SIM公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポスト、キャンペーン投稿に「#格安SIM」とリプライいただいた方の中から抽選で10名様に「BIC SIMオリジナルデザイン ビックカメラギフトカード1,000円分」をプレゼントします。
ビックカメラギフトカードはビックカメラ・コジマ・ソフマップの全店舗や、ビックカメラ.com(https://www.biccamera.com/bc/main/)のお買い物にてご利用いただけます。残高を使い切っても、繰り返し入金できるリチャージ式のギフトカードです。
ビックカメラギフトカードについてはこちら(https://www.biccamera.com/bc/c/super/okaimono/oshiharai/giftcard/index.jsp)
■参加条件
１.BIC SIM公式Xアカウント＠bicsim_official(https://x.com/bicsim_official)をフォロー
２.BIC SIMが投稿したキャンペーン投稿をリポスト
３.キャンペーン投稿に「#格安SIM」とリプライ
「BIC SIM公式Xフォロワー10万人達成記念キャンペーン」の詳細は以下からご確認ください。
詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/repost2025/bicsim_x_100000/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2504_2
フォロワー10万人達成記念スマホ壁紙プレゼント
BIC SIM公式サイトにて、「フォロワー10万人達成記念オリジナルスマホ壁紙」をダウンロードいただけます。
スマホ壁紙は以下からダウンロードできます。
ダウンロードする :
https://bicsim.com/campaign/repost2025/bicsim_x_100000_twdl/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2504_3
BIC SIM公式Xアカウントは、2018年3月の開設以来、お客様に役立つ情報やキャンペーン情報などを発信してまいりました。今後も、お客様とのコミュニケーションを大切にし、より良いサービスを提供してまいります。
BIC SIM公式Ｘアカウントを見る :
https://x.com/bicsim_official
※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。
※本情報は2025年4月11日(金)時点のものです。