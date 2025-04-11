¥¿¥¤¥ßー¡¢ËÌ³¤Æ»Âç¶õÄ®¡¦Âç¶õÄ®¾¦¹©²ñ¡¦JA¤á¤Þ¤ó¤Ù¤Ä¡¦¥ª¥Ûー¥Ä¥¯Âç¶õÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¤¥ßー¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Àî Îæ¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç¶õÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§¾¾Àî °ìÀµ¡Ë¡¢Âç¶õÄ®¾¦¹©²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§²ÏÀ¾ ¸ç¡Ë¡¢½÷ËþÊÌÄ®ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§¹â¶¶ È¥¡¢°Ê²¼¡¢JA¤á¤Þ¤ó¤Ù¤Ä¡Ë¡¢NPOË¡¿Í¥ª¥Ûー¥Ä¥¯Âç¶õÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§Ãæ»³ ÅÐ¡Ë¤È5¼Ô¤ÇÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ûー¥Ä¥¯´ÉÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÊÀ¼Ò¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç¶õÄ®¤Ï¡¢2006Ç¯3·î¤Ë½÷ËþÊÌÄ®¤ÈÅìÁô¶×Â¼¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Ä®¤Ç¤¹¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ëÁô¶×»³¤ä¼Çºù¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ò¤¬¤·¤â¤³¤È¼Çºù¸ø±à¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÉ¹¾å¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÌÖÁö¸Ð½÷ËþÊÌ¸ÐÈÊ¤Ê¤É¹Âç¤Ê¶õ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇÀ¶È¡¢ÍïÇÀ¤âÀ¹¤ó¤Ç¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤äÆýÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÌÖÁö¸Ð¤Ç¼è¤ì¤ëÂçÎ³¤Î¥·¥¸¥ß¤âÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ËþÊÌ¶õ¹Á¤¬¤¢¤êÅÔ»ÔÉô¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤Ë³ÆÃÏ¤Ø¤Î¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¶õÄ®¤Ç¤Ï¡¢1950 Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é 1960 Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¿Í¸ý°ÜÆ°¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢1955Ç¯¤Î 16,316 ¿Í¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ß¡¢1975Ç¯¤Ë¤Ï 10,000 ¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸º¾¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï°ì»þ´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2000 Ç¯Âå¤ËÆþ¤êºÆ¤Ó½ù¡¹¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤â¸º¾¯¡£Ä®Æâ»º¶È¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤äËýÀÅª¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤Î³èÎÏÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢Ä®¡¦·ÐºÑÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä®Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤Ç¥¿¥¤¥ßー¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Âç¶õÄ®¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§Âç¶õÄ®¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È¡¦¤·¤´¤ÈÁÏÀ¸¡¡¿Í¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦Áí¹çÀïÎ¬
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/material/files/group/2/2kisennryaku.pdf
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆâÍÆ
ËÜÏ¢·È¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÈÂç¶õÄ®¡¦Âç¶õÄ®¾¦¹©²ñ¡¦JA¤á¤Þ¤ó¤Ù¤Ä¡¦¥ª¥Ûー¥Ä¥¯Âç¶õÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä®Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤ÓÆ¯¤¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡¦¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤ÇÆ¯¤±¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ÎÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀøºßÏ«Æ¯ÎÏ¤ò´µ¯¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤¬Æ¯¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð
- Ä®Æâ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·Êý¤ÎÄó°Æ¤ä¥µ¥Ýー¥È
Åù
¥¿¥¤¥ßー¤ÈÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç16Æ»ÉÜ¸©¡¦28¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂç¶õÄ®¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï16Æ»ÉÜ¸©¡¦29¼«¼£ÂÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥ª¥Ûー¥Ä¥¯´ÉÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¥¿¥¤¥ßー¤Î²áµî¼«¼£ÂÎÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»°ìÍ÷¡§https://spotwork.timee.co.jp/local-government
²ñ¼Ò³µÍ×
ÀßÎ©¡¡ ¡§2017Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§¾®Àî Îæ
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1ÃúÌÜ5-2 ¼®Î±¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー35³¬
URL¡¡ ¡§https://corp.timee.co.jp/
¥¿¥¤¥ßー¥é¥Ü ¡§https://lab.timee.co.jp/