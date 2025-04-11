不動産投資クラウドファンディング「GATES FUNDING」より、大好評につき募集終了した案件「募集達成率 1,192％」と「 “募集開始2分” で締め切り」の報告、新規「18号案件」募集のお知らせ

GATES株式会社

１.【報告】「募集達成率 1,192%！」大好評で募集終了した「16号案件」

２.【報告】「 “募集開始2分” で 応募締め切り！」即時完売「17号案件」

３.【募集】 “16号案件落選者優先” の「18号案件」募集開始予定

GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志）が運営する、不動産投資型クラウドファンディングサービス「GATES FUNDING」は、“募集達成率1,192%” と大好評で募集終了した「16号案件」、 “募集開始2分” で 応募を締め切り、即時完売した「17号案件」の報告に加え、新規プロジェクトとして2025年4月15日（火）19：00より募集開始する「18号案件」についてお知らせいたします。

１.【報告】「募集達成率 1,192%！」大好評で募集終了した「16号案件」 申込金額：134,190,000円 （募集金額：11,250,000円）

▶ファンド概要

～「AMAZING COMPANY 株式会社」と取り組む共同プロジェクト

自然と利便性が共存する「新潟県屈指の高級エリア：新潟市二葉町」～

本ファンドは、新潟市二葉町に所在する更地の土地を投資対象としています。

GATESが土地を取得後、AMAZING COMPANY 株式会社と連携し、新築分譲住宅の建築を実施し、完成後は第三者への売却を計画しております。

なお本ファンドは単発のプロジェクトではなく、今後もAMAZING COMPANY社と連携し、新潟近辺での分譲住宅開発を継続的に推進していく先駆けとなります。

・募集金額 11,250,000円

・予定利回り 8.0％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年4月21日～2025年10月20日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=20(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=20)

２.【報告】「 “募集開始2分” で 応募締め切り！」即時完売「17号案件」 先着式の募集方式にて “募集開始2分” で募集金額を達成 !

▶ファンド概要

～投資用不動産として注目を集めている米軍人向け賃貸アパート～

本ファンドは、沖縄自動車道「金武」I.C.より、車で約9分に所在する米軍人向け4階建賃貸アパートを投資対象としています。近隣には沖縄米軍基地の一つである「キャンプハンセン」が所在しており、米軍基地等に勤務する米軍人の住宅需要が高いエリアとなっております。

対象物件は2022年竣工の築浅物件で、米軍による検査済みの上、既に満室稼働していることから売却の蓋然性は高いと判断できます。また売主が早期売却を希望していた背景により、収益還元法から試算される価格と比較して割安な条件での取得が実現できた物件となります。

本ファンドでは、取得後もインカムゲイン獲得をしながら運用し、沖縄に拠点を置く投資家や米軍人向け賃貸アパートに魅力を感じている富裕層を中心に売却活動を進め、キャピタルゲインの獲得を目指します。

・募集金額 264,950,000円

・予定利回り 10.0％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年4月24日～2025年10月23日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/investment_entry.html?command=new&fund_id=21(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/investment_entry.html?command=new&fund_id=21)

３.【募集】 “16号案件 落選者優先” の「18号案件」募集開始予定 募集開始：2025年4月15日（火）19：00 より

▶ファンド概要

～新潟 分譲住宅開発I 落選者優先ファンド～

本ファンドは、AMAZING COMPANY株式会社と連携しプロジェクトを進めている新潟 分譲住宅開発シリーズの第二弾となります。

2025年4月9日に募集終了した「GATES FUNDING 16号」へ投資申し込みをした後、落選された方は前回ファンドへの申し込み金額を上限として本ファンドへ優先的に出資いただけます。

前回ファンドへの申し込み金額を超える金額での申し込みは自動的に落選となりますので、ご注意の上、ご了承いただけると幸いです。

～利便性の高い「新潟の中心エリア 新潟市旭町通」～

本ファンドは、新潟市旭町通に所在する更地を投資対象としています。

GATESが土地を取得後、AMAZING COMPANY 株式会社と連携し、新築分譲住宅の建築を実施し、完成後は第三者への売却を計画しております。

・募集金額 30,600,000円

・予定利回り 8.0％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年4月30日～2025年10月31日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=22(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=22)

■「GATES FUNDING」に関して

「GATES FUNDING」は2021年7月からサービスを開始した、会員登録から契約締結に至るまでを、オンライン上で完結可能な不動産投資型クラウドファンディングです。

投資家の方々に、より魅力的な投資機会を提供させていただくことを目的とし、2024年より新たな事業責任者を迎え、サービスの拡充を図っております。

「GATES FUNDING」の事業責任者に永井好明氏を迎え、新たなサービスとしての展開を開始（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=81261&release_id=37&owner=1(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=81261&release_id=37&owner=1)

「GATES FUNDING」は、今後も皆様にご満足いただけるよう、多彩で魅力的な案件を継続的にご紹介してまいります。

GATES FUNDING

https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html

■「GATES」に関して

社名：GATES株式会社

本社：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表取締役社長：関野 雄志

創業：2012年12月

資本金：1億円

事業内容：

不動産投資ワンストップサービス( https://gatestokyo.co.jp/(https://gatestokyo.co.jp/) )

不動産賃貸事業メタバース支店（ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000081261.html ）

不動産クラウドファンディングサービス( https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html)

宅地建物取引業：東京都知事（3）第95011号

不動産特定共同事業許可番号：東京都知事 第175号

マンション管理業：国土交通大臣（2）第034376号

賃貸住宅管理業：国土交通大臣（01）第001163号

古物営業許可 東京都公安委員会許可 第３０４３６２３１８５００号