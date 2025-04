アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:瀬戸口 智、証券コード:8095)は、2025年4月11日開催の取締役会において、2025年11月期 第1四半期決算を確定いたしましたので、お知らせいたします。



詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名:アステナホールディングス株式会社

所在地:東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者:代表取締役社長 瀬戸口 智

創 業:1914年(大正3年)7月10日

設 立:1941年(昭和16年)9月20日

U R L :https://www.astena-hd.com/

事業内容:グループ会社の経営管理等

