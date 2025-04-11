ブロードバンドアワード2024法人版 結果発表について、OPTAGE for BusinessやNURO Bizが支持され、AsahiNet 光も満足度高い結果に

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、満足度の高い通信事業者のベストサービスを選ぶ「RBB TODAY ブロードバンドアワード 2024 法人版」の結果を発表いたします。

同アワードは、インターネット回線の法人利用にフォーカスした満足度調査で、大企業、中小企業、小規模・個人事業者に分けて結果をまとめました。

大企業の総合満足度は昨年に続いてオプテージのOPTAGE for Businessが1位、2位も昨年同様にソニービズネットワークスのNURO Biz（NUROアクセス）が獲得しました。中小企業ではソフトバンクのSuite Etherが1位に、ソニービズネットワークスのNURO Biz（NUROアクセス）が2位となりました。小規模、個人事業主ではAsahiNet 光（朝日ネット）が最優秀賞、KDDI Flexible Internet（KDDI）が優秀賞という結果になりました。

大企業や中小企業ではNURO Bizの高満足度が目立っていますが、中小企業ではソフトバンクのSuite Etherも支持を得ています。小規模・個人事業主ではAsahiNet 光の満足度が比較的高いのも印象的です。

結果は以下のとおりです。

■大企業部門

総合満足度

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_1_ba193da379e1b594b2f8bee37b46e9cc.jpg ]

通信速度の部

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_2_23e65deee9d8da8b12847dd514ce7478.jpg ]

サポートの部

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_3_2bd7b271c36ed37c395e161f5d756cbf.jpg ]

継続期間の部

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_4_594ea39f9a7d71c8fce9d389fe8f69a7.jpg ]

継続意向の部

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_5_e1a3677e8f5487d7821294f2e9a0f709.jpg ]

■中小企業部門

総合満足度

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_6_488eb90d96981d4a91bc4e7038cccb57.jpg ]

通信速度の部

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_7_f6430b8bb47ae1d8cc8e75c03c3f3979.jpg ]

サポートの部

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_8_c08391e842084587b08931b2e1cb756c.jpg ]

継続期間の部

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_9_0b4653bcbed1123203d4636169f52b44.jpg ]

継続意向の部

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_10_fc01583005ab617a5d009144d269f7d7.jpg ]

■小規模事業者部門（個人事業主含む）

総合満足度

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_11_ba86a437bb5449fe61ef169b9c01f1a2.jpg ]

通信速度の部

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_12_519851242ab885f466a791320d9d8d8b.jpg ]

サポートの部

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_13_af2d006eba94f460849ff1b716aaa144.jpg ]

継続期間の部

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_14_5b5fec95eb7721b250b669d527361cc2.jpg ]

継続意向の部

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/360_15_51e615875e9701c59272544cab093990.jpg ]

【調査概要】

調査期間：2025年3月18日（火）～4月2日（水）

調査対象：有職者のうち、法人のインターネット固定回線利用者

有効回答数：

大企業：2,089

中小企業：2,797

小規模企業者（個人事業、フリーランス含む）：2,173

※勤務先の事業区分は中小企業庁の区分

調査方法：イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：小板

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=rbb



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