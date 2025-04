双日、「DX銘柄2025」に選定

双日株式会社

双日株式会社(以下「双日」)は、経済産業省が東京証券取引所、独立行政法人情報処理推進機構と共同で選定する「DX銘柄 2025」に選ばれました。「DX銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定するもので、2023年度に続き2回目の選定です。双日は、なでしこ銘柄2025、健康経営銘柄2025にも選ばれており、同一年度で3銘柄に選定されるのは初めてとなります。

双日は、マーケットニーズや社会課題に応える価値(事業・人材)創造を通じ、企業価値を向上するためにDXの取組みは必要不可欠と位置付け、中期経営計画2023の初年度となる2021年度からデジタル変革の取り組みを開始しました。DX推進体制の整備、社員のマインド変革、デジタル人材の育成や先行事例の創出などを進めています。2024年度に始まった中期経営計画2026においては、「双日らしい成長ストーリーの実現」のため、経営戦略として、「Digital in All」を掲げ、デジタル活用の徹底による企業価値の向上に取り組んでおり、AIなどのテクノロジーを活用した事業創出や業務の生産性向上などを加速させています。

今後も、多様な事業基盤にデジタルの力を掛け合わせることで、既存ビジネスの価値向上や新たなデジタルビジネスの価値創出などの実現を目指し、企業価値向上に努めていきます。

(ご参考)

【AI活用による新たな事業創出や、業務の生産性向上の取り組み】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73843/table/297_1_876ae3fd91f9288c3775576fb5ddd50d.jpg ]

【New way, New value by Sojitz Person】

常に新しい取り組みにチャレンジし、新たな価値を社会に実現していく双日の“人”を紹介するコンテンツ。デジタル推進本部デジタル事業開発部 部長の記事を発信しています。

目的があるから、DXがある。(https://www.sojitz.com/jp/newway_newvalue/article/nwnv_4.html)

【事業紹介動画】

双日の事業を分かりやすく紹介する動画コンテンツ。双日が長崎県松浦市鷹島町で取り組んでいるクロマグロ養殖に関する「デジタルツインによる尾数カウント」「データ活用による操業の高度化」「赤潮予測アプリの開発」のDX3事例を紹介しています。

DXの取組み~クロマグロ養殖でのデータ活用による操業の高度化(https://www.sojitz.com/jp/corporate/advertise/#dx_kuromaguro2)

【動画広告】

2018 年からシリーズで制作している当社が「発想」の力で新たな価値を創造し、それをビジネスとして「実現」する会社であるというメッセージを込めたHassojitz(ハッソウジツ)広告。「独自の農業 DX」を活用した新しいプラットフォームを構築するという「発想」で、長年、肥料事業で支えてきたタイの農業をアップデートする様子を紹介しています。

Hassojitz(ハッソウジツ)タイ 農業プラットフォーム事業篇(https://www.sojitz.com/jp/corporate/advertise/#thailand)

【DX銘柄について】

「DX銘柄2025」「DX注目企業2025」「DXプラチナ企業2025-2027」を選定しました(https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250411002/20250411002.html)(経済産業省ウェブサイト)

「デジタルトランスフォーメーション銘柄2025」の公表について(https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/1120/20250411-01.html)(東京証券取引所ウェブサイト)

【関連ニュース】

2025年3月24日 双日、「なでしこ銘柄」に8回目の選定(https://www.sojitz.com/jp/news/article/topics-20250324.html)

2025年3月10日 双日、「健康経営銘柄」に2年連続3回目の選定「健康経営優良法人 ホワイト500」にも3年連続6回目の認定(https://www.sojitz.com/jp/news/article/topics-20250310.html)

2024年5月28日 双日、「DX注目企業2024」に選定(https://www.sojitz.com/jp/news/article/topics-20240528.html)

2023年5月31日 双日、「デジタルトランスフォーメーション(DX)銘柄2023」に初選定(https://www.sojitz.com/jp/news/article/20230531.html)