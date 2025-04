【MUCHA(ミュシャ)】ベストセラーの人気フレグランス「リリー」が、日本の高い職人技が光るシグネチャーボトルで新発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤 広幸)が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA(ミュシャ)」は、ミュシャの作品『四つの花:リリー』(1898年)よりインスピレーションを受けて誕生した人気のオードトワレ「リリー」の新デザインボトル(40mL・13mL)と、同作品をデザインした新商品の扇子を、2025年4月10日(木)よりMUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

コレクション概要

ミュシャが描いた四連作『四つの花:リリー』(1898年)よりインスパイアされて誕生した人気のフレグランス「リリー」のオードトワレが、3月のお披露目以来ご好評いただいている、40mLと13mLのシグネチャーボトルで新登場。ミュシャが影響を受けたジャポニズムを感じられる、ギフトにもふさわしい新作の扇子と共にお届けします。

作品『四つの花:リリー』(1898年)について

無垢を象徴する百合で飾られた女性は、まさに百合そのものという凛とした姿で顔を上げています。咲き誇る百合に囲まれた女性は、その花の薫りにうっとりとして見える表情も印象的。

リリーの香り

気持ちをふっと浄化する、純白のリリーで胸の中をまっさらにすすいで

ひと吹きすれば、純潔な百合の花の凜とした佇まいまで纏えるかのよう。ジャスミンと奏でるその崇高な調べを等身大に仕立てるのは、トップから続くベルガモットとブラックカラントの弾ける甘酸っぱさ。堂々として気高く、それでいて安らぎと幸福感をもたらして、つけている間ずっと気持ちをエナジャイズし続けます。そのライブリーな香りは、やがて濃密なイランイランとムスク、バニラがとろけあう、オリエンタルな響きへ。うっとりと立ちのぼる恍惚感は、自分はもちろん、周りの人の心にもじんわりと染みわたるはず。

トップ:ベルガモット、ブラックカラント

ミドル:リリー、ジャスミン、イランイラン

ラスト:ムスク、バニラ

ラインアップ

「オードトワレ40mL リリー 1898」

price : \14,960(税込)

嗅覚でも視覚でもミュシャの世界観を堪能できるオードトワレ。アールヌーヴォーの時代が感じられる新デザインの40mLのフレグランスボトルは、日本の高い職人技が光る美しさ。キャップには『黄道十二宮』(1896年)のクリスタルを思わせるダイヤカットを施し、ボディのシェイプはミュシャが描く曲線美をイメージ。使い終わった後も飾っておきたくなる、オブジェのような佇まいです。

「オードトワレ13mL リリー 1898」

price : \6,930(税込)

『ロド』のポスターに描かれた香水を現代版として復刻し、ブランドシグネチャーとして誕生した13mLのフレグランスボトル。デザインは当時の仕様を忠実に再現しながら、手軽に纏えるスプレータイプを採用しました。ミュシャの生きた世界の空気がワンプッシュで薫り立ちます。

「扇子 リリー」

price : \5,940(税込)

昨年も好評いただいたアイテムの一つである扇子が『四つの花:リリー』のデザインで新登場。リリーの線画をゴールドのラメで描いた美しい扇子は、ジャポニズムに影響を受けたミュシャならではのアイテムです。使用しやすいサイズ感とシーンを問わないデザインでギフトにもおすすめです。

販売について

発売日:2025年4月10日(木)

※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。

MUCHA(ミュシャ)について

ー 蘇る情景を身に纏う。ー

ふと、すれ違いざまに感じた香水の薫りで昔の恋人がよみがえる。

帰り道に漂う金木犀の匂いで幼いころの情景が思い浮かぶ。

こうした特定の香りやデザインによって記憶や情景が

呼び起こされる「プルースト現象」のように、

感覚による記憶は一層豊かになり、印象的なものになります。

ブランド「MUCHA」ではアールヌーヴォー様式を代表する芸術家・ミュシャによる

作品の数々からインスパイアされた香りやアートピースを通して

忘れられない記憶や大切に心へ留めておきたい時間を一層印象的なものへと導きます。

アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

本リリース内容ご掲載に関してのお願い

本プレスリリースにて使用している画像を転載いただく場合は、下記クレジットの表記をお願いいたします。

Produced by MASH Style Lab under license Mucha Ltd.

(C)Mucha Trust 2025

