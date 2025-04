オリジナルグッズ発売記念「Wizardry Variants Daphne Goods Museum」イベントレポート キャラクターのデザイン設定資料や実物の藁を敷いた「馬小屋」フォトスポットが大好評

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、2025年3月29日(土)、30日(日)にベルサール秋葉原にて「Wizardry(ウィザードリィ)」シリーズ最新作の3DダンジョンRPGの『Wizardry Variants Daphne』のオリジナルグッズ発売を記念した展示&販売イベント「Wizardry Variants Daphne Goods Museum」を開催いたしました。イベント当日の模様をレポートいたします。

『Wizardry Variants Daphne』オリジナルグッズの発売を記念して開催

「Wizardry Variants Daphne Goods Museum」は『Wizardry Variants Daphne』初のオリジナルグッズ発売を記念して、ベルサール秋葉原にて2025年3月29日(土)、30日(日)に開催いたしました。



花冷えの気候となり、初日は足元も悪い中ではありましたが、多くの方にご来場いただきました。

コンセプトは「Museum」 会場の様子をご紹介

※オープン時の待機列

本イベントは、『Wizardry Variants Daphne』をはじめとした、Wizardryの世界を楽しむことができる「Museum」をコンセプトとしており、グッズの展示・販売だけではなく『Wizardry Variants Daphne』の設定画像や、ゲームのシーンを再現したスペースなどをじっくりと見てまわることができる展示となりました。

※壁には大きく『Wizardry Variants Daphne』のキャッチコピーが ※ゲームの背景画像の展示※モンスターや冒険者キャラクターのデザイン設定資料の展示※オープン時の会場内の様子 ※グッズ展示スペース

また、歴代のWizardry関連作品も展示され、往年のファンにはたまらない一角も。さらに、アニメ化も決定した、「Wizardry」の世界観で繰り広げられるダークファンタジーシリーズ『ブレイド&バスタード』のコーナーも展開されました。

「馬小屋」「酒場」を再現したフォトスポットが登場

※Wizardryシリーズ展示 ※展示されたWizardryシリーズ作品のパッケージ※『ブレイド&バスタード』展示 ※コミックと表紙デザインのクリアファイル※「馬小屋」を再現したフォトスポット

会場内には、ゲーム内でお馴染みの「馬小屋」と「酒場」を再現したフォトスポットも登場!

「馬小屋」のフォトスポットでは、ゲーム内の馬小屋の背景と共に、床には実物の藁が敷かれており「馬小屋」で寝泊まりする冒険者の気分が味わえるフォトスポットとなっていました。伝説の冒険者ラナヴィーユも汚れが残ったまま。

実際に藁の上で寝そべり写真をとることもでき、850組の来場者の皆様に「馬小屋」での撮影を楽しんでいただくことができました。

※冒険の汚れが残ったままの伝説の冒険者ラナヴィーユ※「馬小屋」には本物の藁を使用

会場の奥には樽のテーブルを囲んで乾杯ができる「酒場」スペースを設置。

ゲーム内の人気のシーンである、仲間と乾杯する様子を再現した撮影ができるフォトスポットでした。

※「酒場」を再現したフォトスポット。伝説の冒険者ゲルルフ、デボラの姿も※ジョッキで乾杯する来場者

会場内には伝説の冒険者7人の等身大パネルも展示。キャラクター、種族による等身の違いを実際に確認することができました。フォトスポットに限らずイベント会場内は撮影自由となっており、好きなキャラクターと並んで撮影するなど、お越しいただいた方々が思い思いの楽しみ方をされていました。

Wizardry各グッズの展示と販売

本イベントでは、Wizardry関連グッズの実物が展示され、その場での購入が可能。発表後SNSで話題になった『Wizardry Variants Daphne』グッズ、Bath Powder「冒険者の灰」「ボーパルバニーの奇襲」は実際に水に溶かした際の色味確認や、Tシャツは全サイズのサンプルを手に取ることができました。グッズの質感やサイズ感を確かめてから購入いただくことが可能でした。

また、『Wizardry Variants Daphne』グッズの「Tシャツ(逆転の右手)」と「認識票メタルタグ:無等級」の二つの商品は本イベントにて初公開・先行販売され、「認識票メタルタグ:無等級」は好評につきイベント分が完売いたしました。

イベントで先行販売された認識票メタルタグとTシャツのオンライン販売決定!

※『Wizardry Variants Daphne』「Tシャツ(逆転の右手)」の展示 ※『Wizardry Variants Daphne』「認識票メタルタグ:無等級」の展示※『Wizardry Variants Daphne』リアル店舗限定「伝説の冒険者アクリルスタンド(全8種)」 ※『Wizardry Variants Daphne』「Bath Powder:ボーパルバニーの奇襲」「Bath Powder:冒険者の灰」※『ブレイド&バスタード』ノベルカバーキャンバスアート ※『ブレイド&バスタード』アクリルスタンド※サイズ確認用のTシャツサンプル

イベントにて先行販売された『Wizardry Variants Daphne』のグッズ「Tシャツ(逆転の右手)」の販売と「認識票メタルタグ:無等級」の予約受付が、2025年4月17日(木)正午よりドリコムの公式オンラインショップ「DRECOM SHOP(ドリコムショップ)」にて開始することが決定いたしました。

「認識票メタルタグ:無等級」はご好評につき、追加製造を予定しており、4月17日より予約受付を開始いたします。ご予約いただくことで、確実にお手に取っていただけますので、ぜひこの機会をご利用ください。



<予約概要>

【Wizardry Variants Daphne】認識票メタルタグ:無等級

■予約期間

2025年4月17日12:00~2025年4月29日23:59

■発送予定

6月上旬より順次発送予定



また、本イベントに展示されたその他の商品も「DRECOM SHOP」にて販売中です。



▼ご予約・ご購入はこちら

「DRECOM SHOP」Wizardry専用ページ:https://drecomshop.com/shops/wizardry(https://drecomshop.com/shops/wizardry)

「DRECOM SHOP」について

「DRECOM SHOP」は、ドリコムが保有するIPをはじめ、様々なコンテンツのグッズを取り扱うオンラインショップです。IPそれぞれの専用のページもあり、気になる商品を見つけやすい仕様となっております。

販売サイト:https://drecomshop.com/(https://drecomshop.com/)

公式X(旧Twitter):https://x.com/drecomshop(https://x.com/drecomshop)

秋葉原の町に伝説の冒険者が!連動キャンペーンも行われました

※実際に掲示された街頭広告(ラナヴィーユ)

本イベントの開催に合わせて、秋葉原の町に点在する街頭広告を撮影し、イベント会場で提示すると、限定ポストカードが手に入る連動キャンペーンも実施いたしました。

「DRECOM SHOP」の公式Xでは、秋葉原の町に点在する街頭広告の掲載場所のヒントとして地図を公開。

秋葉原街中の全6箇所に掲載された各広告には、伝説の冒険者ラナヴィーユ、アベニウス、アダム、ゲルルフ、アリス、ジラルドがそれぞれ描かれており、ダンジョンで宝を探すような体験ができるキャンペーンとなりました。

※実際に掲示された街頭広告 左:アダム 右:アリス※「DRECOM SHOP」公式Xで公開され地図※配布された限定ポストカード

『Wizardry Variants Daphne』初のイベント「Wizardry Variants Daphne Goods Museum」当日の模様は以上となります。多くのファンの皆様にお越しいただき、誠にありがとうございました。今後も『Wizardry Variants Daphne』およびWizardryシリーズはさらなる展開を進めてまいります。

「Wizardry(ウィザードリィ)」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

『Wizardry Variants Daphne』について

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■ゲーム基本情報

タイトル:『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』

ジャンル:3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android/Steam

◆App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam:https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.



価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

開発/配信/運営:株式会社ドリコム

配信国:世界配信(日本・海外)

対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字/繁体字)

著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd.

■最新情報はこちらから

◆公式サイト:https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X(旧 Twitter)アカウント 日本語:https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X(旧 Twitter)アカウント English:https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

『ブレイド&バスタード』とは

名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられる、著・蝸牛くも(代表作『ゴブリンスレイヤー』)、イラスト・so-bin(代表作『オーバーロード』)によるダークファンタジーシリーズ。全世界10言語以上で展開され、アニメ化も発表された、いま一番注目されるダンジョン冒険譚。

■原作小説

著:蝸牛くも イラスト:so-bin

レーベル:DREノベルス 発行:株式会社ドリコム

最新第5巻 2025年6月10日発売

■コミカライズ

漫画:楓月 誠 原作:蝸牛くも キャラクター原案:so-bin

レーベル:DREコミックス 発行:株式会社ドリコム

第1~5巻 好評発売中

◆特設サイト

https://drecom-media.jp/drenovels/series/blade

◆公式X(旧Twitter)

@BladeandBastard(推奨ハッシュタグ:#ブレバス)

https://x.com/BladeandBastard

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/