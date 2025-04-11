¡Ú¥é¡¦¥×¥ì¥êー¡ÛºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢ POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤Ï¡¢2025Ç¯4·î16Æü(¿å)¤«¤é22Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 2³¬ HANKYU BEAUTY ¤¤ì¤¤¤¤ì¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÆPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5·î1Æü(ÌÚ)¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤Î¡ÖSC ¥Ï¥¤¥É¥í ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡×¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¥Ã¥È
SC ¥Ï¥¤¥É¥í ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー ¥¥Ã¥È
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó26,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·È¯Çä¤ÎSC ¥Ï¥¤¥É¥í ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¤Ä¤¡£
SC ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥¥Ã¥È
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿È©¤ØÆ³¤¯Ç»Ì©¤Ê²½¾Ñ±Õ¤ò¡¢¿·È¯Çä¤ÎÆý±Õ¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¤Ä¤¡£
SC ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¥¥Ã¥È
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó37,840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢Ã¼Àµ¤ÊÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤ë SC ¥³¥ó¥·ー¥éー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡£
¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥×¥ë3ÅÀ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ªÇã¾å¤²ÆÃÅµ
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢2³¬ ¤¤ì¤¤¤¤ì¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡Ò¥é¡¦¥×¥ì¥êー¡Ó¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Î¤¦¤¨¡¢¸ÜµÒÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥á¥¤¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È µÜºê Î¶»á¤Ë¤è¤ë¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆþÅ¹Æü
4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë～20Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£½êÍ×»þ´Ö
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó60Ê¬
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤´Í½ÌóÀ©¡£¤´Í½Ìó¤Ï¡Ò¥é¡¦¥×¥ì¥êー¡Ó¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥é¡¦¥×¥ì¥êー ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹
½»½ê¡§¢©530-8350¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7¡¡£·³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
TEL¡§ 06-6313-7501¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
4·î16Æü(¿å) Àè¹ÔÈ¯Çä ¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆý±Õ¡ÖSC ¥Ï¥¤¥É¥í ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡×ÃÂÀ¸
¥¥ã¥Ó¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤«¤é¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆý±Õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç»Ì©¤Ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥¥ã¥Ó¥¢¥Ï¥¤¥É¥í¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹*¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ï¥ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¥ã¥Ó¥¢¥Þ¥¤¥¯¥í N*²¤òÇÛ¹ç¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥ô¥§ー¥ë¤¬È©¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢È©É½ÌÌ¤Ï¤µ¤é¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê´¶¿¨¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¼Á´¶¤ËÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³ÑÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é²¡¤·ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î²Æ¤â¤¤¤¤¤¤¤Èµ±¤¯È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1 À°È©¡¦ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥¥ã¥Ó¥¢¥¨¥¥¹¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥°¥ê¥·¥ó¡¢¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥à
¡ö2 À°È©À®Ê¬¡§¥¥ã¥Ó¥¢¥¨¥¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SC ¥Ï¥¤¥É¥í ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡ÒÆý±Õ¡Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30mL 26,620±ß¡¿ 70mL 56,320±ß
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¸ø¼°HP :
https://www.laprairie.com/ja-jp/
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¸ø¼°LINE :
https://lin.ee/G6o14rQ