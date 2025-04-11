姫CON2025×Himeji大手前通りイルミネーション歩行者天国を開催します！
姫路市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/263_1_a87b9cc6df5d0b651e146d59ccafb766.jpg ]
姫CON2025公式ホームページ :
https://himecon.jp/
地域・施設の活性化を目的としたコスプレイベント「姫CON2025」とHimeji大手前通りイルミネーションのコラボ企画として、令和7年4月19日（土曜日）に大手前通りを歩行者天国にし、コスプレイヤーによるパフォーマンスステージ等が実施されます。
また、姫路・石巻 "縁（えん）"推進事業の一環として、石巻観光大使でアニソンシンガーの遠藤正明氏のライブも開催されます。石巻のヒーローであるシージェッター海斗も駆けつけます。
多様なステージプログラムとHimeji大手前通りイルミネーションをぜひお楽しみください。
開催日時・場所
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大手前通り一部交通規制について（区間：大手前交差点から姫路城前交差点まで）
姫CON2025×Himeji大手前通りイルミネーション歩行者天国の実施にあたり大手前通りの一部（大手前交差点から姫路城前交差点まで）で交通規制を実施します。
姫CON2025について
詳細については、姫CON2025公式ホームページをご覧ください。
姫CON2025公式ホームページ :
https://himecon.jp/
担当課
姫CON2025×Himeji大手前通りイルミネーション歩行者天国について
担当課 姫路市 観光経済局 観光コンベンション室
担当者 杉野・芦家・松本
電話番号 079-221-1500
Himeji大手前通りイルミネーション及び歩行者天国実施に係る大手前通りの一部交通規制について
担当課 姫路市 観光経済局 産業振興課
担当者 宮本・尾崎・小島
電話番号 079-221-2597