月へ綴る静かな想い──ネオクラシカルなピアノ作品『Letters to the Moon』配信開始

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、Classy Moonの最新アルバム『Letters to the Moon』の配信が2025年4月11日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトからスタートしました。

Classy Moon / Letters to the Moon

夜空へそっと綴る言葉のように、静かで詩的な旋律が心に響くアルバム。

月の光に包まれた夢、届かぬ想い、風に運ばれる記憶--どこか懐かしく、切なくも温かい音色が広がります。ひとり静かに過ごす夜、遠い記憶に想いを馳せる時間に寄り添うピアノの調べ。

まるで月へ宛てた手紙のように、優しく心を満たしてくれる作品です。

あなたの心の奥深くに、そっと寄り添う音楽を--このアルバムとともに。

誰もが胸の奥に秘めている、言葉にできない感情──その繊細な輪郭をすくい取り、そっと音に変えて届ける音楽があります。『Letters to the Moon』は、Classy Moonが描く“静けさのなかの物語”。

ネオクラシカルの優しい響きと、映像を思わせる情景の美しさが重なり合い、聴く人それぞれの記憶や想いにそっと寄り添います。夜のとばりが降りたあと、窓辺に浮かぶ月を見上げながら、あるいは一日の終わりに心をほどく時間に──この音楽が、あなたの静かな時間を豊かに彩ってくれるでしょう。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1854

タイトル:Letters to the Moon

アーティスト:Classy Moon

配信日:2025年4月11日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/2BKecleD45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/iJkf1z4w21

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

Classy Moon / Perennial Grace

変わりゆく季節や時間の流れの中で揺るぎないものを求める人々への贈り物。

流れるメロディは、静寂と響きの間に生まれる深遠な詩のように、自然と夢の交差点へと誘い、心の奥底に眠る普遍的な美しさをそっと映し出します。

この音楽が、日常に潜む「永遠の優雅さ」を見つめるきっかけとなりますように。

-収録曲-

01 A Light That Never Goes Out

02 Echoes of Eternity

03 The Still Point of the Turning World

04 Beauty Will Save the World

05 In Search of Lost Time

06 A Dream Within a Dream

07 The Song of the Open Road

08 To See a World in a Grain of Sand

09 The Unbearable Lightness of Being

10 And Yet It Moves

エミリー・ディキンソンの詩「Hope is the thing with feathers」にインスパイアされ、変わりゆく季節や時の流れの中で心の奥に灯る希望と美しさを描き出します。収録曲「A Light That Never Goes Out」は、ディキンソンの詩に登場する「希望」を讃え、困難な状況でも内側から輝き続ける光を表現しています。流れる旋律は静寂と響きの間に生まれる詩のように、心に深く共鳴し、永遠の優雅さを感じさせるでしょう。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1846

タイトル:Perennial Grace

アーティスト:Classy Moon

配信日:2025年2月21日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/wqgQIs1k45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/IN3LCaza21

<Classy Moon>プロフィール

Classy Moon

いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow

X

▶https://twitter.com/moonclassy3

Facebook

▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100064945934890

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業15年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/

RELAX WORLD BRAND

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/

“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。

「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドのX公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr