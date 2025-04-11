【直方市】フィンランドで、学びの一週間を過ごしませんか？

直方市

直方市では、市の未来を担うグローバル人材を育成するため、夏休み期間中の約１週間、市内の中学生・高校生をフィンランドへ派遣します。

「令和7年度中学生海外派遣事業」及び「令和7年度高校生海外派遣事業」

［派遣期間］ 令和7年8月17日（日曜日）～24日（日曜日）

［派遣先］ フィンランド（ヘルシンキ周辺）

［派遣人数］中学生8名・高校生5名（引率者2名及び現地の運営スタッフ）

※令和7年度から対象を高校生にも拡大しています。

［プログラム］

・フィンランドの自然・文化体験（キャンプ・都市部でのフィールドワーク等）

・学校での現地学生との国際交流,

・職業・起業体験等のサービスを提供する教育施設の視察 等

※事業説明会を４月２０日に開催します。（事前予約制）

▼ 事業の詳細はこちら

（市ホームページ）

中学生： https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kyoikubunka/_2410/_15129.html

高校生： https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kyoikubunka/_2410/_15139.html

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

直方市教育委員会 学校教育課 学校教育係

TEL：0949-25-2323 e-mail：n-gakkou@city.nogata.lg.jp