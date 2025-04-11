rienda(リエンダ) ヘッドウェアブランド『NEW ERA(R)(ニューエラ)』とのコラボレーションアイテムが5月2日(金)より発売決定！
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目⿊区、 代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランド rienda（リエンダ）は、アメリカのメジャーリーグ・ベースボール唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドの『NEW ERA(R)(ニューエラ)』とコラボレーションを発売いたします。
今回のコラボレーションでは、ワンウォッシュのデニム生地にフリンジ加工を施したキャップと、今季トレンドであるハンチングの2型を展開いたします。
・商品詳細
☑︎NEW ERA(R)｜riendaコラボCAP
(110ISA01-2901)
BLU
\5,940(tax in)
☑︎NEW ERA(R)｜riendaコラボハンチング
(110ISA01-2911)
BLK
\6,930(tax in)
・発売詳細
【SHEL'TTER WEBSTORE・riendaお取り扱いWEBサイト】
入荷連絡受付(SHEL'TTER WEBSTORE)：本日4月11日(金)
先行発売：4月20日(日)
【rienda全国店舗】
発売日：5月2日(金)
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rienda BRAND CONCEPT
女性らしさに大人なエッジを効かせ
艶やかさに人を魅了させる
そんなセンシュアルなデザインを表現
~The beauty of being yourself is essential~
rienda WEB STORE： https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
rienda Instagram：＠rienda_official
rienda Twitter(X)：＠_rienda
rienda TikTok：＠riendastyle.official
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＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム市場・証券コード 3548）
・ 創業：2000年3月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net