rienda(リエンダ)　ヘッドウェアブランド『NEW ERA(R)(ニューエラ)』とのコラボレーションアイテムが5月2日(金)より発売決定！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目⿊区、 代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)は、アメリカのメジャーリーグ・ベースボール唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、世界最大級のヘッドウェア&アパレルブランドの『NEW ERA(R)(ニューエラ)』とコラボレーションを発売いたします。

今回のコラボレーションでは、ワンウォッシュのデニム生地にフリンジ加工を施したキャップと、今季トレンドであるハンチングの2型を展開いたします。

・商品詳細

☑︎NEW ERA(R)|riendaコラボCAP

(110ISA01-2901)

BLU

\5,940(tax in)

☑︎NEW ERA(R)|riendaコラボハンチング

(110ISA01-2911)

BLK

\6,930(tax in)

・発売詳細

【SHEL'TTER WEBSTORE・riendaお取り扱いWEBサイト】

入荷連絡受付(SHEL'TTER WEBSTORE):本日4月11日(金)

先行発売:4月20日(日)

【rienda全国店舗】

発売日:5月2日(金)

rienda BRAND CONCEPT

女性らしさに大人なエッジを効かせ

艶やかさに人を魅了させる

そんなセンシュアルなデザインを表現

~The beauty of being yourself is essential~

rienda WEB STORE: https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/

rienda Instagram:@rienda_official

rienda Twitter(X):@_rienda

rienda TikTok:@riendastyle.official

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net