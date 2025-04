今年のGWは親子で楽しめる入場無料の北欧映画祭「メッツァ ナイトシネマ2025」へ！マイシートを持参して、夜のピクニック気分を味わおう！

株式会社ムーミン物語

株式会社メッツァ(代表取締役社長:望月潔)が運営する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」(埼玉県飯能市)では、春の大型連休のゴールデンウィーク期間中に、夕暮れ時から映画 鑑賞ができる「メッツァ ナイトシネマ2025~親子で楽しめる北欧映画セレクション~」を開催します。

普段は観ることができない北欧の良質な映画を無料上映する特別な三日間。ゴールデンウィーク開催に合わせてお子さまでも楽しめる作品を中心にセレクト!お気に入りのレジャーシートや折りたたみ椅子などを持参して、テイクアウトフードを片手に、夜の湖畔ピクニック気分でご鑑賞ください。

メッツァ ナイトシネマ2025~親子で楽しめる北欧映画セレクション~

開催期間:2025年5月3日(土)~5日(月・祝)18:45~

場所:マーケットホール前特設会場

詳細: https://metsa-hanno.com/event/36986/

※入場無料、雨天中止。ご自身で座るためのレジャーシート・折りたたみ椅子などを持参ください。

親子で楽しめる良質な北欧映画を湖畔のシアターでマイシートと共に

日中はお買い物で楽しめるマーケットホールが日没後に映画会場に様変わり。心地よい風が吹く湖畔のロケーションに屋外スクリーンを設置し、子どもから大人、そしてワンちゃんも一緒に楽しめるフィンランド・エストニアの北欧映画 3 作品を日替わりで上映します。5月4日(日)は、「みどりの日」を記念して、自然に身近に親しめるここメッツァならではの、エストニアの森の自然哲学者のドキュメンタリー映画を日本初ロードショー!上映前には、映画に登場する主人公の自然哲学者の孫であるミーア・ミカエラ・ポール氏による、作品の見どころやエピソードトークも開催。

上映期間の映画鑑賞後には、新作ノルウェー映画「ただ、愛を選ぶこと」オリジナルポストカードを数量限定でプレゼント!

【 5/3(土)憲法記念日】フィンランド「アングリーバード」(日本語吹替版)(C) 2016 Rovio Animation Ltd. and Rovio Entertainment Ltd. Angry Birds and all related properties, titles, logos and characters are trademarks of Rovio Entertainment Ltd and Rovio Animation Ltd and are used with permission. All Rights Reserved.

バードたちが平和に暮らす島・バードアイランド。怒りんぼうのレッドは仲間となじめず、村の外でひとり暮らしていた。そんないつもの日常が一転、謎のピッグたちが大きな船に乗って島にやってきて、大事なタマゴが盗まれる大事件がおこる!太いまゆ毛がトレードマークで怒りんぼうのレッド、おしゃべりでお調子者のチャック、身体はデカいがビビリのボムがこのピンチを乗り切るため伝説のヒーロー“マイティ・イーグル”を探す旅にでる。仲間たちとの絆をとりもどす、笑いあり涙ありの感動アドベンチャー!

監督:ファーガル・ライリー、クレイ・ケイティス/ 2016年製作/97 分/フィンランド

【 5/4(日)みどりの日】日本初公開!上映前にスペシャルゲストトーク付き!エストニア「何もしないという美学 ‐エストニアのもりびと フレッド・ユッシ‐」(日本語字幕版)

都会の喧騒を忘れ、自然の奥深くへ―自然と文化の狭間で生きてきた自然哲学者、フレッド・ユッシ。成功や努力が喧伝される現代において、彼が語るのは「実りある怠惰」。何もしないことの豊かさを謳い、ゆっくりと生きることを賛美する。森の小道を彷徨い、流れる雲をただ見つめ、焚き火の煙に身を委ねる。都市の騒音も、経済成長の足音も、遠くに置いて。

ユッシは言う。「時には、罪深いほどの怠け者になる必要があるんだ。たった一人でね。」

目まぐるしい日々に追われる私たちに、静かに問いかけるエストニア発のドキュメンタリー映画作品。

※上映前に、映画に登場する主人公の自然哲学者の孫であるミーア・ミカエラ・ポール氏による、作品の見どころやエピソードトークを含むミニイベントを開催。

監督:ヤーン・トーツェン/2020年製作/62 分/エストニア

【 5/5(月・祝)こどもの日】フィンランド「ムーミンパパの思い出」(日本語吹替版)(C) Filmkompaniet / Animoon Moomin CharactersTM

本国フィンランドにて制作された本作品は、若かりしムーミンパパの大冒険を通して、スナフキンの親・ヨクサルやスニフの親・ロッドユール、リトルミイの登場や、ムーミンパパとムーミンママとの出会いなど、ムーミンキャラクターの過去を知ることができるストーリー。

日本語吹替版の本編は、平成版「ムーミン」シリーズの人気レギュラー声優(高山みなみ、大塚明夫、かないみか、中尾隆聖、子安武人ほか)が再度集結して 制作。思い出の声優たちが息を吹き込んだ、魅力たっぷりのキャラクターたちが 繰り広げる大冒険映画が映像で蘇る!

監督:アイラ・カーペラン/2023年製作/77 分/フィンランド

【同時開催1.】ノルウェー映画『ただ、愛を選ぶこと』とのスペシャルコラボ「LOVE&NATUREキャンペーン」

映画『ただ、愛を選ぶこと』は、お金では買えない豊かさと自由を求め、美しい北欧・ノルウェーの森で自給自足生活を送るペイン家を追ったドキュメンタリー映画。

森と湖に囲まれた自然豊かなメッツァビレッジでも、映画さながらに森に入って自給自足を体験する1日限りの特別ネイチャーツアーの開催、一家の家庭農園をモチーフに、収穫した野菜で遊べるキッズコーナーや各店舗のノルウェーの食文化体験などを通して、映画に描かれた大切な要素でもある“ LOVE&NATURE”を追体験!

開催期間:2025年4月12日(土)~5月末予定

後援:ノルウェー大使館

詳細: https://metsa-hanno.com/event/36752/(https://metsa-hanno.com/event/36752/)

【同時開催2.】日中は入場無料の屋外遊び場「メッツァ キッズパーク」へ!

「楽しく身体をつかって遊ぶ」がコンセプト。迷路やアーケードゲーム、ボールプールテントや芝そりなどの遊び道具が勢ぞろい。

開催期間:2025年4月12日(土)~5月11日(日)

場所:ノルディックスクエア

詳細: https://metsa-hanno.com/event/36871/(https://metsa-hanno.com/event/36871/)

※入場無料、雨天中止

※利用年齢は10歳まで(小学生以下のお子さまは、保護者の方の付き添いをお願いいたします)

【GW期間に開催】「森と湖のマルシェ」

お花やハンドメイドアクセサリー、焼き菓子など、各日15店舗以上が集まる 屋外マーケット。 ※入場無料、雨天中止

日時:2025年4月26日(土)~27日(日)10:00~16:00

場所:メッツァアウキオ

詳細:https://metsa-hanno.com/event/36043/

<メッツァビレッジ>

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CPDcA0DMu_Y ]

フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの 取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパーク、 丘の上から湖が臨めるBBQエリアなど「自然」を身近に感じることができます。

また2025 年3月には、「自然とデジタル」「キャラクターアート」を 組み合わせた現代美術館「HYPER MUSEUM HANNO(ハイパーミュージアム飯能)」がオープン。オープニング展覧会として、世界的な現代美術作家・ヤノベケンジによる「宇宙猫の秘密の島」を8月末まで開催中。

https://metsa-hanno.com/metsa/

<株式会社メッツァについて>

株式会社メッツァ(本社:埼玉県飯能市、代表取締役社長:望月潔)はフィンテックグローバル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:玉井信光)のグループ会社として、北欧のライフスタイルを体験できるメッツァビレッジのマーケティング業務ならびにイベント企画、運営、新規事業開発を行います。