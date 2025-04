サンリオ公式着せかえアプリ『ハロースイートデイズ』にて「2025年サンリオキャラクター大賞」投票イベント開催中！

ココネ株式会社

ココネ株式会社(以下「ココネ」)は、株式会社サンリオのハローキティやマイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)などが登場する着せかえアバターアプリ『ハロースイートデイズ』にて、「2025年サンリオキャラクター大賞」の公式投票に参加できる記念イベントを開催中です。

【『ハロースイートデイズ』アプリダウンロード】

https://app.adjust.com/1m67dwqo

■「サンリオキャラクター大賞」とは

「サンリオキャラクター大賞」とは、株式会社サンリオの機関紙「月刊いちご新聞」上で1986年にスタートし、今年で40回目を迎えた公式の人気投票イベントです。450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、今年も90キャラクターが登場。いちご新聞をはじめ、サンリオキャラクター大賞公式サイト(https://ranking.sanrio.co.jp)のWEB投票などがあります。

また、ココネが運営するサンリオ公式アプリ『ハロースイートデイズ』で開催されるイベントを通じて、投票することもできます。

■『ハロースイートデイズ』でお気に入りキャラクターを“毎日投票”しよう!

『ハロースイートデイズ』では毎日の簡単なクエストをクリアすると1日1回投票することができ、課金商品を550円ご購入ごとに追加で1回投票することができます。アプリ内の特設ページから投票いただいたそれらは「公式な一票」として扱われ、「2025年サンリオキャラクター大賞」への投票数としてカウントされます。『ハロースイートデイズ』を通じてぜひお気に入りのキャラクターを応援してください。

『ハロースイートデイズ』からの投票期間

2025年5月25日 (日) 16時59分まで

※公式による投票結果の発表予定は6月29日(日)です。詳細は「キャラクター大賞公式サイト」にて後日発表される内容をご確認ください。

『ハロースイートデイズ』からの投票方法

イベント期間中、簡単なクエストをクリアすると1日1回投票することができます。また、いちごコイン(アプリ内通貨)やその他課金商品などを、550円分購入するごとにさらに1回投票できます。

『ハロースイートデイズ』について

『ハロースイートデイズ』はハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、ポムポムプリン、シナモロールなど、サンリオの大人気キャラクターが登場するかわいいアバターの着せかえアプリです。スマイルタウンでサンリオキャラクターと楽しくお話ししながら、お洋服や家具などのアイテムを集めて、あなただけの素敵な生活を楽しむことができます。

更に新しくハンギョドンがスマイルタウンに登場!スタイリングゲーム「ドリームブティック」もオープンして、ますます楽しくなったスマイルタウンに遊びに来てください!

【公式サイト】https://sweetdays.jp/

【X】https://x.com/SweetDayscocone

対応OS:iOS 12.0以降、Android 5.0以降

ジャンル:ソーシャルネットワーキング

価格:基本無料(一部アイテム課金)

[コピーライト表記]

(C) ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650168

ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』などのサービスを提供するココネグループの中核となるコンテンツ企業です。ココネグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム=デジタル資産は100万種176億個を超え、ココネが提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、ココネが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールド、メタバース空間の構築を進めています。

<会社概要>

会社名:ココネ株式会社(URL:https://cocone.co.jp/)

設立:2008年9月

所在地:東京都世田谷区若林3-1-18

事業概要:ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営