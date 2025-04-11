「ReGLOSS×GiGO キャンペーン」開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮一浩 以下、「当社」）は、GiGOグループのお店におきまして2025年4月26日(土)より、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）が運営する「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」所属「ReGLOSS」とのコラボキャンペーンを開催いたします。

【概要】

■イベント名：ReGLOSS×GiGO キャンペーン

■開催期間：2025年4月26日（土）～ 2025年6月8日（日）

■対象店舗：全国の当社アミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■キャンペーン内容

対象のクレーンゲームへ500円投入されたお客さまにオリジナルノベルティを1枚進呈いたします。

▲オリジナルクリアファイル（全7種）前半：4/26（土）～5/16（金）▲オリジナルクリアしおり（全10種）後半：5/17（土）～6/8（日）

※ノベルティ数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

※絵柄はお選びいただけません。

【限定景品概要】

キャンペーン開始にあわせて、GiGO PRIZEより、GiGO限定クレーンゲーム景品が登場いたします。

４月26日(土)登場予定

5/17（土）登場予定

【コラボたい焼き概要】

GiGOのたい焼きにて、ReGLOSSメンバー描き下ろしのコラボたい焼き 「リグロス焼き」を販売いたします。1個お求めの方に、オリジナルコースター（全10種/ランダム）を1つプレゼント！

■商品名

リグロス焼き

■販売期間

2025年4月26日（土）～ 2025年6月8日（日）

■販売店舗

GiGOのたい焼き総本店/GiGOのたい焼き秋葉原/GiGOのたい焼き渋谷/GiGOのたい焼き池袋/GiGOのたい焼きココノススキノ/GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店/GiGOのたい焼きヨドバシ博多（計7店舗）

■メニュー

リグロス焼き 600円（税込） （全5種）

■フレーバー

プレミアムクリーム/チョコレート

※たい焼き及びコースターの絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【ノベルティ付きドリンク概要】

対象の店舗にて、ノベルティ付きドリンクを販売いたします。

ご購入1点につき、オリジナルデザインのコースター（全10種）をランダムで1枚進呈いたします。

■メニュー

ノベルティ付きドリンク 500円（税込）

■販売期間

2025年4月26日（土）～ 2025年6月8日（日）

■販売店舗

GiGO仙台、GiGO池袋1号館、GiGOコラボカフェ池袋、GiGO渋谷、GiGO秋葉原2号館、GiGOららテラスTOKYO-BAY、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO河原町オーパ、GiGO難波アビオン、GiGO大阪道頓堀本店、GiGOイオンモール岡山、GiGO広島本通、GiGO福岡天神、GiGOヨドバシ博多、GiGO アミュプラザくまもと、GiGOコラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGOボウル西友手稲、GiGOボウルドリームタウン白樺（以上 全18店舗）

【GiGOジャック概要】

キャンペーン開催期間中、各店舗の様々な場所にReGLOSSが登場いたします

・新規撮り下ろし店内アナウンス

・サイン入りスタンドパネル展示（GiGO渋谷店）

・スタンドパネル展示 （GiGO秋葉原5号館、GiGO道頓堀本店）

・大型ビジョン動画放映（GiGO総本店、GiGO道頓堀本店）

【 ホロライブ とは 】

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

【著作権表記】

(C)2016 COVER Corp.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

【各種公式サイト・Twitterアカウント】

・ReGLOSS×GiGO キャンペーン特設サイト

https://campaign.gendagigo.jp/2504/hololivedev/

・GiGOのお店公式Twitterアカウント

https://twitter.com/GENDA_GiGO

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。