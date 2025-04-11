「ReGLOSS×GiGO キャンペーン」開催のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮一浩 以下、「当社」）は、GiGOグループのお店におきまして2025年4月26日(土)より、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）が運営する「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」所属「ReGLOSS」とのコラボキャンペーンを開催いたします。
【概要】
■開催期間：2025年4月26日（土）～ 2025年6月8日（日）
■対象店舗：全国の当社アミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」
※対象店舗は特設HPをご確認ください。
■キャンペーン内容
対象のクレーンゲームへ500円投入されたお客さまにオリジナルノベルティを1枚進呈いたします。
▲オリジナルクリアファイル（全7種）前半：4/26（土）～5/16（金）
▲オリジナルクリアしおり（全10種）後半：5/17（土）～6/8（日）
※ノベルティ数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。
※絵柄はお選びいただけません。
【限定景品概要】
キャンペーン開始にあわせて、GiGO PRIZEより、GiGO限定クレーンゲーム景品が登場いたします。
４月26日(土)登場予定
▲ReGLOSS ビッグアクリルスタンド（全5種）
▲ReGLOSS 缶バッジ（全10種）
▲ReGLOSS ビッグクッション（全5種）
▲ReGLOSS ラバーマット（全1種）
5/17（土）登場予定
▲ReGLOSS デフォルメアクリルボールチェーン（全5種）
▲ReGLOSS ステンレスタンブラー（全5種）
▲ReGLOSS フルグラフィックTシャツ（全5種）
▲ReGLOSS アクリルボード（全1種）
▲ReGLOSS ダイカットクッション（全5種）
【コラボたい焼き概要】
GiGOのたい焼きにて、ReGLOSSメンバー描き下ろしのコラボたい焼き 「リグロス焼き」を販売いたします。1個お求めの方に、オリジナルコースター（全10種/ランダム）を1つプレゼント！
■商品名
リグロス焼き
■販売期間
2025年4月26日（土）～ 2025年6月8日（日）
■販売店舗
GiGOのたい焼き総本店/GiGOのたい焼き秋葉原/GiGOのたい焼き渋谷/GiGOのたい焼き池袋/GiGOのたい焼きココノススキノ/GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店/GiGOのたい焼きヨドバシ博多（計7店舗）
■メニュー
リグロス焼き 600円（税込） （全5種）
■フレーバー
プレミアムクリーム/チョコレート
※たい焼き及びコースターの絵柄はお選びいただけません。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
【ノベルティ付きドリンク概要】
ご購入1点につき、オリジナルデザインのコースター（全10種）をランダムで1枚進呈いたします。
■メニュー
■販売期間
2025年4月26日（土）～ 2025年6月8日（日）
■販売店舗
GiGO仙台、GiGO池袋1号館、GiGOコラボカフェ池袋、GiGO渋谷、GiGO秋葉原2号館、GiGOららテラスTOKYO-BAY、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO河原町オーパ、GiGO難波アビオン、GiGO大阪道頓堀本店、GiGOイオンモール岡山、GiGO広島本通、GiGO福岡天神、GiGOヨドバシ博多、GiGO アミュプラザくまもと、GiGOコラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGOボウル西友手稲、GiGOボウルドリームタウン白樺（以上 全18店舗）
【GiGOジャック概要】
キャンペーン開催期間中、各店舗の様々な場所にReGLOSSが登場いたします
・新規撮り下ろし店内アナウンス
・サイン入りスタンドパネル展示（GiGO渋谷店）
・スタンドパネル展示 （GiGO秋葉原5号館、GiGO道頓堀本店）
・大型ビジョン動画放映（GiGO総本店、GiGO道頓堀本店）
【 ホロライブ とは 】
「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。
・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/
・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/
【著作権表記】
(C)2016 COVER Corp.
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
【各種公式サイト・Twitterアカウント】
・ReGLOSS×GiGO キャンペーン特設サイト
https://campaign.gendagigo.jp/2504/hololivedev/
・GiGOのお店公式Twitterアカウント
https://twitter.com/GENDA_GiGO
※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。