「中川晃教 Live Music Studio スペシャルライブvol.１」 2025年5月15日開催決定！ゲストは、宮野真守。

CS放送「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で放送している「中川晃教 Live Music Studio」のライブを、「中川晃教 Live Music Studio スペシャルライブvol.1」と題して、2025 年5 月15 日(木)かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホールで開催します。

ゲストに宮野真守を迎え、至福のセットリストでアーティストの素顔の魅力に迫るスペシャルプライベートライブをお客様の前で披露いたします。

◆中川晃教 プロフィール

1982年11月5日生まれ。宮城県出身。

2001年に自身が作詞・作曲の「I WILL GET YOUR KISS」でデビュー。シンガーソングライターとしての音楽活動に加え、ミュージカルを中心に俳優としても幅広く活躍中。

2002年ミュージカル『モーツァルト!』でタイトルロールを務め、読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞、文化庁芸術祭賞演劇部門・新人賞を受賞。2017年ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』で読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。近年の主な出演作に『SHINE SHOW』、『DEVIL』、『チェーザレ 破壊の創造者』など。4月~5月ミュージカル『フランケンシュタイン』、6月『中川晃教 MUSIC LAB & MUSICAL WEEK2025』、8月~ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』への出演が決定している。

◆宮野真守 プロフィール

1983年6月8日生まれ。埼玉県出身。

2001年に海外ドラマ「私ケイトリン」の吹き替えで声優デビュー。以降、「DEATH NOTE」や「機動戦士ガンダム00」などで注目を集め、その後数々の話題作で主演を務める。近年では劇場版・TVアニメのみならず、映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズや、映画『トップガン マーヴェリック』など多くの作品で吹き替えも行なっている。

俳優としては、劇団☆新感線の『髑髏城の七人』Season月《下弦の月》の主演・捨之介役、今年は劇団☆新感線いのうえ歌舞伎 『神州無頼街』にて主演・草臥を演じるほか、TVドラマへの出演も増えてきている。

歌手として2008年にシングル「Discovery」でキングレコードよりデビュー。

「中川晃教 Live Music Studio スペシャルライブvol.1」

日程・会場 2025 年5 月15 日(木)かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

(〒124-0012 東京都葛飾区立石六丁目33番1号 京成線青砥駅下車徒歩5分)

出演者 ナビゲーター:中川晃教 ゲスト:宮野真守 ピアノ・アレンジ:園田涼

料金 チケット 全席 \10,000―(税込)

時間 17:30 開場/18:00 開演

チケット発売情報

・プレイガイド先行 4 月22 日(火)~27日(日)

・一般発売 5月3 日(土)10時~

【注意事項】公演に関する詳細については、日テレプラス公式HP、Xアカウントを参照ください。

※事前の連絡なくイベントについて変更になる場合があります。

日テレプラス公式HP:https://www.nitteleplus.com/program/akinori_2025_vol1/

日テレプラスXアカウント:@nitteleplus

主催:株式会社CS日本

◆会社情報

会社名:株式会社CS日本(通称:CS日テレ)

代表取締役社長:高橋 知也

所在地:東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階