¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤È¡¢10ºý¡¡Âè2¥·ー¥º¥ó¡×Âè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ä¤¿¤Þ¤­¡Ø¿Í¶ô´Ñ²»¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ½¸¡Ø´Ñ²»°ÛÊ¹¡Ù¤ò(³ô)½ñÀô¤¬Æ±¿Í»ï¤È¤·¤Æ½ÐÈÇÃ×¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡£

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https://news.biglobe.ne.jp/economy/1105/prt_241105_8492432944.html
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https://news.denfaminicogamer.jp/news/241217r