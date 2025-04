グッドカルチャーズ、国際的なサステナビリティ認証「B Corp」を取得

株式会社グッドカルチャーズ

“想い”を乗せた上質なグッズ制作サービス「Culture Goods(カルチャーグッズ)」を提供する株式会社グッドカルチャーズ(本社:群馬県邑楽郡、代表取締役:三浦英直、以下 グッドカルチャーズ)は、2025年1月に国際的なサステナビリティ認証「B Corp(ビーコープ)」を取得いたしました。また、2025年4月16日(水)に東京・中目黒で開催されるB Corpイベント「Fabric B Corp Night」に弊社代表の三浦がゲストスピーカーとして登壇いたします。

弊社は今後も、カルチャーグッズ制作を通じて、企業の情緒的な豊かさの形成をサポートするとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

弊社の考え方 ~世界を思いやりで満たす~

B Corpとは、社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任において高い基準を満たした企業に与えられる国際的な認証制度です。

弊社は「Be proud of our product(自分の家族にも誇れるものづくり)」や「Act locally for the Earth(地球のために、身近なところから行動しよう)」という価値観を大切にしています。企業のカルチャー形成を支える「カルチャーグッズ」は、企業と従業員、企業と顧客などの関係性を豊かにし、長く続けられるための重要なコミュニケーションツールであると考えています。私たちは、地球環境に対しても同じ姿勢で、良いものを長く使い続けることを大切にしています。

弊社の取り組み

<独自の技術開発:サステナブラック>

弊社は廃棄インクを再利用した独自の再生インク「サステナブラック」を開発しました。従来、余ったインクは廃棄されることが多かった業界課題を解決するため、余ったカラーインクを全て混ぜ合わせ、“限りなく黒に近い黒”を実現しました。この再生インクを使用することで、環境負荷を軽減したグッズ制作を可能にしています。

<1% for the Planetへの参加>

弊社は、グッズ制作を通してより良い地球環境をつくるため、売り上げの1%以上を環境保護団体に寄付する「1% for the planet」に加入しており、これを通してフィリピンでマングローブ育成を行なっているNPOを支援しています。この活動を通じ、グッズ制作を単なるビジネスとしてではなく、地球環境に配慮した貢献活動へと変えています。

<サステナブルなパッケージング>

グッズの制作だけでなく、配送やパッケージングにおいても環境負荷を軽減するための取り組みを進めています。再生紙や生分解性素材を活用したパッケージの導入、梱包材のプラスチックフリー化を推進し、環境にやさしい配送システムの確立を目指しています。

<地域社会への貢献>

サステナブルなグッズ制作を通して、日本の加工技術の伝承や職人への継続的な雇用機会、適正価格での仕事を提供することで、技術者たちが誇りを持って働ける環境を整備し、地域の経済を支えています。地域住民と連携したワークショップの開催や、地元の自然保護活動への参加を通じて、地域コミュニティの活性化にも力を入れてまいります。

代表の三浦が「Fabric B Corp Night」に登壇!

2025年4月16日(水)に東京・中目黒のNakame Gallery Street J3で開催されるイベント「Fabric B Corp Night」に、弊社代表の三浦が登壇いたします。今年B Corp認証を取得したGojo & Company様、ORYZAE様とともに、それぞれの認証取得に向けたストーリーや取り組み、組織への変化について語ります。

イベントではB CorpパートナーのEco Ring様と連携し、参加者が持ち寄った不要品の査定額100%が寄付されるサーキュラーアクションも予定されており、持続可能な社会を体験できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。

カルチャーグッズについて

【Fabric B Corp Night イベント概要】- 日時:2025年4月16日(水)18:30~20:30- 場所:Nakame Gallery Street J3(東京都目黒区上目黒2-45-12)- 主催:Fabric- 参加方法:事前登録制- イベントページ:https://peatix.com/event/4355351- サービスサイト:https://culture-goods.com/

企業のカルチャーは、社員が生むエピソードの蓄積によって構築されていきます。積み重ねていくエピソードがカルチャーの輪郭をシャープにし、企業の「らしさ」を作り上げていくのだと思います。カルチャーグッズは、高品質な【素材、加工、デザイン、ストーリー】を、手間なくワンストップな購入体験として提供します。

企業のカルチャー形成の一部になる、良質なエピソードを生むひとつのきっかけとして、カルチャーグッズは愛着を持ち長く使ってもらえるグッズを提供していきます。

株式会社グッドカルチャーズについて

・サイトURL:https://culture-goods.com/

・運営者:株式会社グッドカルチャーズ

・代表:三浦 英直(みうら ひでなお)

・事業内容:カルチャーグッズ制作のための、カスタムECサイトの運営

・資本金:8,000,000円

・設立:2020年4月1日

本プレスリリースのお問い合わせ先

・メール:info@goodcultures.jp

・TEL:0276-57-8688



※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。