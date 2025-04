【新発売】This is CHIFFON CAKE. for DOGより、母の日にも愛犬とケーキを楽しむセット『Family【mother’s day】』が登場！

株式会社Sweets HD

シフォンケーキ専門店「This is CHIFFON CAKE.」が展開する犬用ケーキブランド「This is CHIFFON CAKE. for DOG」は、2025年4月11日(金)より、母の日限定シフォンケーキ『Carnation』と犬用ケーキ『Shiro』がセットになった『Family【mother’s day】』<ファミリー・マザーズデイ>の販売を開始いたします。本商品は、2025年4月24日(木)以降の日付でお届け日を指定できます。

母の日限定ギフト『Family【mother's day】』|シフォンケーキ専門店This is CHIFFON CAKE.

This is CHIFFON CAKE. for DOGは、母の日にもワンコとご家族が特別な時間を共有できるよう、『Family【mother’s day】』をご用意いたしました。

ワンコには犬用ケーキ『Shiro』、お母さんにはThis is CHIFFON CAKE.の母の日限定シフォンケーキ『Carnation』をセットにしてお届けいたします。

愛犬と過ごす毎日を大切にしているお母さんへ日頃の感謝の気持ちを込めて、わんちゃんとケーキをシェアする特別な体験を贈りませんか?

母の日限定ギフト『Family【mother's day】』|シフォンケーキ専門店This is CHIFFON CAKE.

Family【mother’s day】

愛犬と暮らすお母さんへ。

犬用シフォンケーキ『Shiro』と、カーネーションをモチーフにしたデザインの『Carnation』のセット。

『Shiro』は、国産米粉100%のふわふわシフォン生地を、甘さ控えめな豆乳クリームでデコレーションした犬用ケーキ。人間も美味しく味わえるため、飼い主さまと愛犬が一緒にシェアしてお楽しみいただけます。

『Carnation』は、カーネーションの花をピンク色のクリームで表現した、2025年の母の日限定シフォンケーキ。苺のシフォン生地に甘酸っぱい苺ソースをしみ込ませ、中央の穴には濃厚なレアチーズクリームをたっぷりと詰めました。さわやかなチーズに、苺の甘み、コクのあるミルク感が調和した味わいに仕上がっています。

母の日限定メッセージカード

This is CHIFFON CAKE.では母の日限定デザインのメッセージカードをご用意しています。

お母さんへの感謝の気持ちを綴ったカードを添えてシフォンケーキを贈りませんか?

※数量限定のため、無くなり次第通常デザインのカードでのご用意となります

<商品情報>

This is CHIFFON CAKE. 『Family【mother’s day】』

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2025年4月11日(金)

商品発送 :2025年4月22日(火)より発送開始

販売価格 :\5,800(税込・送料込み)

サイズ・重量:<Shiro>3号サイズ(約9cm)115g

<Carnation>3号サイズ(約9cm)226g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/4j4GAGG

This is CHIFFON CAKE. for DOG

2023年5月より、「一緒においしい体験」をテーマにワンコと飼い主さまが一緒にシェアして食べられるシフォンケーキをお届けしています。シフォンケーキ専門店が生み出す、ふわふわしっとり食感が特徴で、ワンコだけでなく飼い主さまからもご好評をいただいております。

ワンコが食べるときの安全性を考慮して、小麦・乳製品不使用。

2024年秋には、さらなる美味しさを求めて、もっとふわふわ・しっとりな米粉のシフォンケーキが誕生しました。

人間の私たちもワンちゃんも、「一緒においしい体験」が楽しめるオリジナル商品です。

<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb