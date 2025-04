Modern Britain Festival ザ・英国祭

株式会社コンランショップ・ジャパン

株式会社コンランショップ・ジャパン(東京都新宿区・代表取締役CEO 中原 慎一郎)は、嘉之助蒸溜所と、デザイン、クラフト、そしてブリテンを巡るイベントを開催します。英国をルーツに持ちながらも、日本で独自の進化を遂げ根付いてきた両ブランド。それぞれのDNAに息づくクラフトマンシップと美学は交差し、新たなストーリーが生まれます。過去を敬いながらも、時代とともにアップデートされるデザインとクラフト。伝統と革新の狭間で生まれる、洗練された体験を、是非お楽しみください。

ザ・コンランショップ 福岡店のある岩田屋本店 本館1階「KIRAMEKI BOARD」にて2025年4月23日(水)-2025年4月29日(火)で「Modern Britain Festival」を開催します。

1951年に開催された英国デザインの祭典“MODERN BRITISH FESTIVAL”は、人々にデザインの力を示し、若きデザイナーとして参画したテレンス・コンランの人生を大きく動かしました。その精神を受け継ぎ、特別なイベントを開催。英国で始まった様々な産業やデザイン、クラフトの中で、ルーツを英国に持ちながらも日本に定着・発展をしたザ・コンランショップ。英国をルーツに持ちながらも日本で定着をしたアイテムを集積し、源泉されたブランドとスタイルを紹介します。

今回このイベントを記念して、140 年続く、焼酎造りの歴史と培われた蒸溜・熟成技術を活かし、2017年に鹿児島・日置の地に蒸溜所を創業した、嘉之助蒸溜所とコラボレーションしたウイスキーをザ・コンランショップのオリジナルアートラベルで限定発売します。嘉之助蒸溜所は「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、大量生産ではなく、クラフトマンシップを大切にしながら、南国の風土が育むメローな味わいを追求して生まれたウイスキー「KANOSUKE」で、世界を相手に新たな道を切り拓いているジャパニーズウイスキーです。

ザ・コンランショップ×嘉之助蒸溜所限定オリジナルアートラベル シングルモルトウイスキー 700ml \16500

ザ・コンランショップの創業者、サー・テレンス・コンランはこう語りました。「優れたデザインは、98%の常識と2%の美学から生まれる。」テレンスの比類なきビジョンは、私たちの暮らしを彩り、住まいの空間づくりに今なお深い影響を与え続けています。本製品は「創造とチャレンジ精神」で結びついたザ・コンランショップと鹿児島発クラフト・ジャパニーズウイスキーKANOSUKEとの取り組みから生まれた限定オリジナルアートラベルボトルです。

岩田屋本店 本館1階の「KIRAMEKI BOARD」では、その他にも下記の商品を販売します。バリエーション豊かな英国由来のHigh&Lowプロダクツをお楽しみください。また、福岡市美術館で4/19(土)から始まる「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」展覧会の半券、もしくは500円で1回引けるトイカプセルも設置。その場所でしか手に入らないモノが当たるかも!

※トイカプセルは、オンラインチケットは対象外となります。ご了承ください。

福岡県在住の木工家・酒井航氏(DOUBLE=DOUBLE FURNITURE)は、樽材内側の焼きを活かして、幅・形・厚みが1点として同じものが存在しないカッティングプレートと、樽材の曲がりRを矯正せずに活かした二股フォーク、そして自身のオリジナルディテールをマイナーチェンジし、塗るという行為に特化したパテナイフを製作。カッティングプレート\7150/ヒメフォーク\2200/パテナイフ\2750

鹿児島県出身でウッドターニングによる作品を主に製作している盛永省治氏は、一度解体されたオーク材のウィスキー樽の湾曲している部分を再度剥ぎ合わせたトレイを製作。スリップウェア風の落書きは鉄媒染液というものでペイントし、個性溢れたトレイが完成。また会場では、盛永氏製作による樽材を使ったウォールアートも販売。トレイ各\88000

KANOSUKE Tシャツ 黒\4950

嘉之助蒸溜所のオリジナルTシャツ。前面胸にKANOSUKEロゴ、背中に蒸溜所ロゴ、左袖に鶴のブランドマークが入っています。U.S.コットンを100%使用しているので、生地の厚みと着心地の良さに定評あり。MとLの2サイズ展開。

KANOSUKE キャップ 黒 \2860

しっかりとしたコットン素材のKANOSUKEオリジナルキャップは、フロントに嘉之助蒸溜所のロゴワッペンをあしらい、シンプルながら存在感のあるデザイン。サイズはフリーで、後部のコットンベルトによりフィット感の調整が可能です。

KEEP CALM AND CARRY ON 紅茶\1944

イングリッシュブレックファストは、アッサムの茶葉をブレンドし、ミルクティーにぴったりの紅茶。厳選された茶葉を使用し、オリジナルブレンドで作られたこの紅茶は上品な味わいと芳醇な香りが特長です。

SOLAR QUEEN *DERBY BLUE \4400

バッグに付いたソーラ-パネルに光が当たると、女王陛下のお手ふりがみられるオブジェ。競馬と馬を長年愛する女王に敬意を払ったダ―ビ-エディションと、女王即位70周年に敬意を込めたプラチナ・ジュビリ-バージョンも販売します。

Pub Crawlers (はしご酒)

2025年4月19日(土)から5月6日(火)まで福岡の街中で嘉之助蒸溜所のウイスキーを使った特別な一杯を堪能して頂けます。下記店舗をはしご酒し、ポイントを3つ(3店舗分)集めると、ザ・コンランショップ 福岡店で使用可能な特別クーポンと交換できます。是非この機会に極上のウイスキーをお楽しみください。

●i(喫茶店)

深夜までブレンドや多数のスペシャルティーコーヒー、スイーツ、ナチュラルワインを楽しめる喫煙可能な喫茶店。

●ON THE ROCKS(バー)

豊富なウイスキーに加え、遊び心があるクラシックなバーの雰囲気と良質な音楽が流れる空間には、酒好き、音楽好きが集まる。

●金時(手巻き寿司)

老舗「吉冨寿し」が手掛ける、小料理と手巻き寿司のお店。カウンターオンリーのカジュアルな店内で楽しむナチュラルワインが人気。

●茶科 山科(お茶バー)

福岡県の甘木の製茶所「山科」のブレンダー山科氏による、スイーツとお茶、カクテルが楽しめるお店。スイーツは神楽坂「VERT」が監修している。

●とどろき酒店 薬院stand!(酒屋・角打ち)

ナチュラルワイン、日本酒、焼酎などを中心に取り扱う福岡を代表する酒屋。街の呑んべぇからカルチャー女子まで幅広い層が集う。

ザ・コンランショップ 福岡店 イベント

1.We Are All Designers 2025年4月16日(水)ー5月6日(火)

「我々は皆デザイナーである」ーテレンス・コンランー

創造する喜びこそが、人生を豊かにする。テレンス・コンランは卓越した審美眼を持ち、自邸のバートンコートの書斎には、世界中から集められたデザインとクラフトが息づいていました。それは彼の暮らしの一部であり、創造の源でした。彼の美学を継承し、洗練されたデザインと優れた職人技が織りなす、豊かなライススタイルを提案します。

2.Kitchen Is The Hub 2025年5月10日(土)ー6月8日(日)

「キッチンは暮らしの中心である」ーテレンス・コンランー

食事だけでなく、日々の多くの時間をキッチンダイニングで過ごしたテレンス・コンランは、家族や友人が集まる場所として、その空間を大切にしていました。そんな彼に思いを馳せながら集めた英国らしいクッキングやダイニングのアイテムをご紹介します。

「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」展覧会

2025年4月19(土)から2025年6月8日(日)まで福岡市美術館にて「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」展覧会を開催します。昨年末の東京ステーションギャラリーで大好評だった展覧会が福岡に巡回します。本展覧会は、イギリスの生活文化に大きな変化をもたらし、デザインブームの火付け役にもなった、サー・テレンス・コンラン(1931-2020)の人物像に迫るものです。

パターン・デザインした食器やテキスタイルなどの初期プロダクトや、家具デザインのためのマケット、ショップやレストランのアイテム、発想の源でもあった愛蔵品、著書、写真、映像など300点以上の作品や資料を展示します。

会期中、ザ・コンランショップ 東京店に併設している「Oeby Restaurant」のヘッドシェフ紺野真氏とコラボレーションしたメニューを展覧会場に隣接している「カフェ アクアム」「レストラン プルヌス」にて提供。また、「レストラン プルヌス」では嘉之助蒸溜所のシングルモルトウイスキーもお楽しみ頂けます。

公式サイト:https://terence-conran-exhibition.com/

公式インスタグラム:terence_conran_exhibition

The Conran Shop(ザ・コンランショップ)

1973年、テレンス・コンランがイギリス ロンドンにオープンしたザ・コンランショップは、世界中から厳選した家具や照明、インテリア小物、ギフトに加え、オリジナルのアイテムも多く取り揃えるホームファニシングショップ。インスピレーションの源や、新しい発見のあるアイテムとスタイリングを通して、日々の生活をより豊かに楽しむことを提案している。日本では1994年に1号店を東京の新宿パークタワーにオープン、ザ・コンランショップの海外進出の幕開けとなる。現在は世界4か国(イギリス、日本、韓国、クウェート)に展開。