生茶ブランド18 年ぶりに売上本数を更新し3,000 万ケースに到達。鈴木亮平さん・出口夏希さんご登壇！「キリン 生茶 大ヒット御礼発表会」を開催

キリンビバレッジ株式会社

キリンビバレッジ株式会社(社長 井上一弘)は、4月15日(火)より「キリン 生茶」のパッケージと中味、「キリン 生茶 ほうじ煎茶」のパッケージをリニューアルし、全国で発売します。

2024年4月に容器、パッケージ、中味を大刷新した生茶ブランドは、おいしさと生活に寄り添うデザインが多くのお客様から好評いただき、18年ぶりに3,000万ケースの売上を突破※しました。今回、好評頂いた背景に加え、新たなブランド方針を発表する「大ヒット御礼発表会」を開催しました。「キリン 生茶」は、毎日に寄り添うお茶だからこそ、お客様の日常をちょっと素敵にしていけるブランドとなるべく、2025年の新しい取り組みとして、「生茶 LIFE&TEAアクション」を開始することを発表しました。

※2024年12月31日時点 生茶ブランド計 当社出荷数量に基づく

発表会では、キリンビバレッジ株式会社 生茶ブランドマネージャー 森部勇が登壇し、2024年の売れ行きと多くのお客様からご支持頂いたその背景を振り返り、2025年の新しい取り組み「生茶 LIFE&TEAアクション」についてプレゼンテーションを行いました。

また、新CMにも出演する鈴木亮平さん、出口夏希さんが登壇。生茶を選んで頂いている人たち100人に街頭インタビューを行い、生茶を選んだ理由上位3つを出口さんが発表。「あまみが好み」「品質が良さそう」「デザインがおしゃれ」となり、これに対し、鈴木さんは「デザインがおしゃれであることは、意外とお茶を選ぶ時に大事だと思っています」とコメントしました。

さらに、「生茶 LIFE&TEAアクション」のひとつ、SNSや写真からAIが素敵な日常を分析し、生茶LIFEアートがつくれるコンテンツをお二人にも体験いただき、お披露目しました。

生茶ブランドマネージャー 森部勇登壇。2024年の振り返りと今後の展望を説明。

発表会の冒頭、キリンビバレッジ株式会社 生茶ブランドマネージャー 森部勇が登壇し、2024年の売れ行きと多くのお客様からご支持頂いたその背景を振り返りました。「キリン 生茶」ブランドは2024年4月9日(火)に大刷新して以降、販売が好調に推移しており、年間販売3,123万ケース※1を達成したことを発表しました。森部は、「ペットボトル緑茶のコモディティ化が進む中、これまでのペットボトル緑茶とは一線を画した、現代的で上品な佇まいと茶葉のいいところをぎゅっと詰めこんだおいしさが評価され、お茶への関心が薄い、『特に若年のお客様』からの支持を大きく広げています※2」と説明しました。さらに、2025年新しい取り組み「生茶 LIFE&TEAアクション」について、「生茶ブランドがよりお客様のLIFEに、ちょっと気分が上がる瞬間をつくる、新しい取り組みです。何気ない日常を素敵に彩るファッションブランドやアーティストとのコラボレーションを通じて、お客様の毎日をもっと素敵にする提案をしていきます」と発表しました。

鈴木亮平さん・出口夏希さんが登壇!生茶で「鈴木持ち」「出口持ち」を披露!

新CM「きもちよさ、と生きていく」篇の上映後、MCの呼びかけと共に新CMに出演した鈴木さん、出口さんがステージに登場。新CMが初披露されると鈴木さんは「最高の天気で行った撮影で、本当に気持ち良さそうだなと思いました。また、昨年から僕は「鈴木持ち」を推しています(笑)。ぜひ皆さんも真似していただけると嬉しいです」とコメント。また、出口さんは(両手で包むように)こうやって持っていました」と可愛らしく「出口持ち」のポーズを披露しました。

「出口夏希の出口調査」で生茶が選ばれた理由トップ3を発表!鈴木さん「デザインがおしゃれであることは意外と大事」

出口さんのお名前にちなんで、生茶を選んで頂いた人たち100人に街頭インタビューを行う「出口夏希の出口調査」を実施。生茶を選んだ理由トップ3を出口さんが発表しました。「あまみが好み」「品質が良さそう」「デザインがおしゃれ」という結果となり、調査結果に対して、出口さんは「女性に持ちやすいデザインなのでぜひ持ってみてください」とコメントしました。MCでちょっと緊張気味の出口さんと、真剣にどの項目が選ばれたのか考える鈴木さんの掛け合いに会場は笑いに包まれました。

鈴木さん・出口さんの日常から生まれたアート!

「生茶 LIFE&TEAアクション」サイトでは、SNSや写真からAIが素敵な日常を分析し、生茶 LIFEアートがつくれるコンテンツが開始。発表会では、実際に鈴木さん、出口さんの日常の写真を読み込んで生まれた“生茶 LIFEアート”を紹介しました。

鈴木さんは、「実際の写真をみて、まずストーリーを考えて、アートを描いてくれるのは新しいですよね」とコメント。出口さんは、写真とアングルまで変わったアート作品を見て「すごーい!!」と驚いた様子でした。

最後に鈴木さんは「昨年からアンバサダーになって売上が落ちたらどうしようと思っていましたが嬉しいニュースで安心しました。今日は何より3,000万ケース突破と聞いて本当に驚きました!皆さまが生茶を愛してくださったおかげです」と挨拶し、締めくくりました。

「生茶 LIFE&TEAアクション」について

お客様の日常をちょっと素敵にしていく生茶の新しい取り組みです。お客様の日常からアートをつくる体験や、ファッションブランド、アーティストとのコラボキャンペーンなど、さまざまな取り組みを展開していきます。

「生茶 LIFE&TEAアクション」サイト

生茶の新しいパッケージ(525ml, 600mlペットボトルのみ)には、「生茶 LIFE&TEAアクション」サイトに遷移する二次元コードが期間限定であしらわれています。サイトでは、日常の写真や、XのアカウントをAIが分析し、素敵な「生茶 LIFEアート」を作ってお楽しみいただけます。

B:MING by BEAMS×生茶コラボ

B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)は、アーバンライフスタイルを好む幅広い世代に向けて、“気持ちよく暮らすコト、ワクワクすることのハッピー”をスタイルを通して提案するブランドです。生茶 LIFE&TEAアクションの一つとして、 「B:MING by BEAMS」と「生茶」がコラボを始めます。最初の取り組みとして、ちょっと気分が上がるコラボグッズを開発しました。

アーティスト・長場雄とのコラボ

シンプルな線画が特徴の長場雄さんのデザインで、「お客様の日常に、気分が上がる瞬間」をテーマに風通しのいい生茶の世界観を表現していただきました。長場さんが手掛けたアートは、アートトラックや全国の自販機で展開するなど全国へと広げ、多くのお客様のLIFEを彩る活動につなげていきます。

登壇者プロフィール鈴木 亮平(すずき りょうへい)

1983年3月29日生まれ、兵庫県西宮市出身。2006年俳優デビュー。 2018年、NHK大河ドラマ『西郷どん』で主人公の西郷隆盛を演じる。 近年の出演作はドラマ『テセウスの船』『レンアイ漫画家』『TOKYO MER~走る緊急救命室~』『エルピスー希望、あるいは災いー』『下剋上球児』、映画『燃えよ剣』『孤狼の血 LEVEL2』『土竜の唄 FINAL』『エゴイスト』。 現在Netflix映画『シティーハンター』が全世界配信中。主演映画「花まんま」が4月25日に、劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~ 南海ミッション』が8月1日に公開予定。

出口 夏希(でぐち なつき)

2001年10月4日生まれ。「ミスセブンティーン2018」に選出され、 「Seventeen」専属モデルとしてデビュー。 現在は「non-no」専属モデルとして活動中。2019年にドラマ「ココア」でドラマ初出演にして初主演を務める。 近年の主な出演作品に、ドラマ「アオハライド」、 「ブルーモーメント」、Netflix映画「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」、劇場映画「赤羽骨子のボディーガード」などがある。

5月30日にはダブル主演映画『か「」く「」し「」ご「」と「』が公開予定。

キリン 生茶 25年リニューアルについて

●新パッケージデザイン

好評の現代的で上品な佇まいをそのままに、みずみずしい茶葉に光が射している様を表現した雫デザインにアップデートしました。

●「キリン 生茶」の中味

生茶のモノづくりのこだわりの技術※である生茶葉鮮度搾り製法、かぶせ茶マイクロ粉砕、凍結あまみ製法はそのままに、新茶のような“あまみ”を感じつつ、すっきりと飲みやすいおいしさに進化しました。

<「キリン 生茶」 こだわりのものづくり>※

1. 生茶葉鮮度搾り製法

摘んでから8時間以内に芯まで凍結し、鮮度を保った生茶葉を丸ごと搾って使用することで、清々しい、すっきり爽やかな香りを楽しむことができます。

2. かぶせ茶マイクロ粉砕

セラミックボールミル(粉砕機)を使ってかぶせ茶を細かく丁寧に均一な大きさまで挽いています。「細かく」「均一」であることで、口の中で粉感を感じずに、茶葉のあまみ、コク、香りの余韻が広がる味わいになります。

3. 凍結あまみ製法

抽出した茶液を凍結・凝縮することで新茶のようなあまみの成分が生成され、新茶のようなあまみを増幅させる新技術です。

※ 原料の一部で使用

また、一部容器で、再生PET樹脂を100%使用した「R100ペットボトル」やロールラベルの導入、ラベルレス商品の発売など、循環型社会に向けたプラスチック使用量削減に取り組んでいます。

生茶ブランドは、茶葉のいいところを引き出したおいしさと、現代的で上品な佇まいで、お客様の日常の何気ない瞬間をきもちよく彩り、無糖茶カテゴリーのさらなる魅力化・再活性を目指します。