川久保賜紀（ヴァイオリン）＆中野翔太（ピアノ）デュオ・リサイタル「星に願いを」開催決定 ルーツであるアメリカをテーマとした曲目
清瀬けやきホール(アクティオ株式会社)主催、『川久保賜紀×中野翔太 デュオ・リサイタル 星に願いを』が2025年6月8日 (日)に清瀬けやきホール 大ホール（東京都清瀬市元町1-6-6）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティでチケット発売中 :
https://www.confetti-web.com/@/kiyose-hall
公式ホームページ
https://kiyosekeyakihall.jp/event/2025/川久保-賜紀x中野-翔太-デュオ・リサイタル-星に願/(https://kiyosekeyakihall.jp/event/2025/%E5%B7%9D%E4%B9%85%E4%BF%9D-%E8%B3%9C%E7%B4%80x%E4%B8%AD%E9%87%8E-%E7%BF%94%E5%A4%AA-%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%AA%EF%BD%A5%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AB-%E6%98%9F%E3%81%AB%E9%A1%98/)
二人のルーツのひとつであるアメリカにまつわる音楽を中心にお届けいたします。
＜曲目＞
J.ウィリアムズ：映画「イーストウィックの魔女たち」より “デビルズ・ダンス”
H.マンシーニ：ムーン・リバー（中野翔太編）
L.ハーライン：星に願いを（中野翔太編）
G.ガーシュウィン：3つのプレリュード
G.ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー ほか
＊曲目が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
公演概要
『川久保賜紀×中野翔太 デュオ・リサイタル 星に願いを』
公演期間：2025年6月8日 (日) 13:30開場／14:00開演
会場：清瀬けやきホール 大ホール（東京都清瀬市元町1-6-6）
■出演者
川久保賜紀(ヴァイオリン)
中野翔太(ピアノ)
■チケット料金
一般：4,000円
シルバー：3,700円（65歳以上・要証明）
学生：2,000円
障がい者割引：2,000円（ご本人、付添い各 2,000円）
（全席指定・税込）
協力：株式会社ジャパン・アーツ
主催：清瀬けやきホール(アクティオ株式会社)
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com